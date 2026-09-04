El Mercado Goyesco de Aranjuez se celebra este fin de semana: artesanía, recreaciones históricas, espectáculos y más

Aranjuez se transforma este fin de semana en un escenario de comienzos del siglo XIX. La cita, integrada en las Fiestas del Motín (declaradas de Interés Turístico Internacional desde 2014), reúne artesanía y gastronomía tradicional, recreaciones históricas y espectáculos musicales, todo ambientado en la época de Francisco de Goya. El mercado se instala en los paseos del Jardín de Isabel II y en la zona de El Brillante.

Horarios y ubicación

El mercado abrió sus puertas el jueves 3 de septiembre a las 19:00 horas y permaneció abierto hasta medianoche. Desde hoy viernes y hasta el domingo, el horario será de 11:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 00:00 horas, con actividades pensadas también para el público familiar.

Las recreaciones del Motín de 1808

Las Fiestas del Motín rescatan cada año el levantamiento popular de 1808, cuando la detención de Manuel Godoy y la posterior abdicación de Carlos IV marcaron la historia de la localidad. Ese episodio se revive con dos recreaciones: el asalto a la casa de Godoy, este viernes a las 21:30 horas, y la gran escenificación del sábado a las 22:00 horas en la Plaza de Parejas, frente al Palacio Real, con más de 170 vecinos participando.

Conciertos y música en vivo

La programación se completa con conciertos gratuitos (entre los que destacan La Pegatina, Coti y Jaime Urrutia) además de orquestas y sesiones de DJs.

El Descenso Pirata del Tajo

El domingo llega una de las citas más singulares de las fiestas: el 45º Descenso Pirata del Tajo, un desfile de embarcaciones temáticas que no compite por velocidad, sino por creatividad y originalidad.

Un plan ideal para quienes buscan una escapada de un día desde Madrid con historia, ambiente festivo y sabor de época.