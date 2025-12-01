El municipio de Malta también conocido como Vittoriosa que es una de las tres ciudades más famosas del país

Malta es uno de los países con mayor riqueza cultural e histórica. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos de La Valletta, la capital del país, famosa por sus murallas, museos, palacios e iglesias monumentales.

Y ahora queremos hablarte de Birgu, también conocida como Vittoriosa, una de las ciudades históricas más impresionantes de Malta y que forma parte de las "Tres Ciudades" junto a Senglea y Cospicua.

Birgu está habitada desde la Edad Media, pero cobró importancia en el siglo XVI cuando los Caballeros de la Orden de Malta se instalaron allí antes de fundar La Valletta. Durante años fue la capital de facto del país. Como dato curioso, el Fuerte de San Ángel (Fort St. Angelo) fue clave para resistir el Gran Sitio Otomano de 1565, un evento histórico crucial para toda Europa. Este fuerte todavía puede visitarse y ofrece vistas espectaculares del Gran Puerto.

Birgu es famosa por sus calles estrechas llenas de encanto, con balcones tradicionales malteses y escaleras que bajan hacia el mar (aunque no tiene playas). Uno de los lugares más pintorescos es La Marina, llena de restaurantes junto al agua, yates y barcos históricos y una vista preciosa de La Valletta de noche.

Iglesia St Lawrence

Fue originalmente la iglesia conventual de la Orden de San Juan, antes de la construcción de La Valletta y de la Concatedral de San Juan. Aunque no existen registros precisos sobre la fundación de la parroquia de Birgu, se sabe que es una de las más antiguas de la isla. La devoción a San Lorenzo, originaria de Roma, se difundió con rapidez en Malta, especialmente en Birgu, donde ya existía una capilla dedicada al santo en 1432. Este templo fue testigo de importantes acontecimientos históricos, como las oraciones durante el Gran Sitio, y pasó de ser una iglesia parroquial para convertirse en la iglesia conventual de los Caballeros de San Juan.

Su relevancia estratégica se vio reforzada por su cercanía al Fuerte de San Ángel. En 1681 se inició la construcción de un nuevo edificio, al que se añadieron posteriormente elementos que incrementaron su esplendor. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió graves daños, pero fue restaurada cuidadosamente, preservando su valor histórico y arquitectónico. Hoy en día, la Iglesia de San Lorenzo, adornada con obras de arte de diferentes épocas, simboliza la resiliencia y la riqueza cultural de Malta, y sigue siendo un emblema del legado marítimo de Birgu.