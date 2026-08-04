Llega a Madrid la primera exposición inmersiva que te permite viajar hasta el interior del cuerpo humano

Madrid suma una nueva propuesta para los amantes de las experiencias inmersivas. A partir del 11 de septiembre, Espacio Delicias acogerá el estreno mundial de Human Universe – The Experience, una exposición que invita a explorar el cuerpo humano desde dentro gracias a una combinación de realidad virtual, imágenes 3D, mapping, animación e interacción.

La muestra propone un viaje que recuerda a películas como El Viaje Fantástico: los visitantes se sentirán como si hubieran sido miniaturizados para recorrer el interior del organismo, navegando por arterias, observando el funcionamiento del cerebro o descubriendo cómo trabajan los distintos sistemas del cuerpo humano.

Una experiencia donde la ciencia se une al espectáculo

Lejos de ser una exposición tradicional, Human Universe – The Experience apuesta por un formato inmersivo pensado para sorprender tanto a adultos como a jóvenes.

El recorrido se desarrolla en seis salas (distribuidas en un espacio de 1.000 m² en total) donde se suceden diferentes espacios interactivos y visuales. A través de tecnología de última generación, los asistentes podrán contemplar con un gran nivel de detalle cómo funciona el organismo humano desde una perspectiva completamente diferente.

Detrás del proyecto hay un equipo multidisciplinar formado por especialistas en anatomía, divulgadores científicos, guionistas, diseñadores y artistas 3D, que han trabajado para combinar el máximo rigor científico con una puesta en escena espectacular.

Un recorrido de 70 minutos

La experiencia tiene una duración aproximada de 70 minutos y está recomendada para mayores de 10 años. Además, podrá disfrutarse tanto en español como en inglés, lo que la convierte en una opción interesante también para visitantes internacionales que pasen por Madrid.

El objetivo no es solo divulgar conocimientos sobre anatomía, sino hacerlo mediante un formato capaz de emocionar y sorprender al visitante, mezclando entretenimiento, cultura y ciencia.

Fechas, horarios y precio

Human Universe – The Experience podrá visitarse del 11 de septiembre de 2026 al 7 de enero de 2027 en Espacio Delicias, ubicado junto al Museo del Ferrocarril de Madrid.

Precio de las entradas:

Entrada general (de 13 a 64 años): desde 21,38 €

Mayores de 65 años: desde 17,86 €

Entrada junior: desde 15,70 €

Menores de 3 años: entrada gratuita

La experiencia abrirá de miércoles a domingo en diferentes franjas horarias y se recomienda llegar con unos diez minutos de antelación.

Tras su estreno en la capital, la organización prevé que la exposición inicie una gira por otras ciudades españolas antes de dar el salto internacional, convirtiendo a Madrid en la primera parada de este innovador proyecto de divulgación científica y entretenimiento inmersivo.