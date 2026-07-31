Cinco planes gratuitos para estrenar agosto en Madrid

Agosto comienza en Madrid con una amplia oferta de actividades para quienes permanecen en la ciudad o tienen previsto visitarla durante los próximos días. Aunque algunos espacios reducen su programación durante el verano, las calles, plazas y centros culturales mantienen numerosos planes con entrada libre.

Las propuestas se reparten entre la capital y varios municipios de la región. Desde las tradicionales fiestas de San Cayetano hasta un concierto en plena Sierra Norte, estos son cinco planes gratuitos para disfrutar de Madrid entre el 31 de julio y el 7 de agosto.

Fiestas de San Cayetano

Las verbenas de agosto regresan al centro de Madrid con las fiestas de San Cayetano, que se celebrarán del martes 4 al viernes 7 en las zonas de El Rastro y Lavapiés. La programación comenzará con una exhibición de Gigantes y Cabezudos y continuará durante las tardes y noches con música y actividades populares.

El pregón tendrá lugar el martes a las 20:00 horas en la plaza del General Vara de Rey. Después actuarán Raya Real, a las 21:30 horas, y DJ Mario PG, a partir de las 23:00. Uno de los momentos destacados llegará el jueves con el concierto de Soleá Morente, también a las 21:30 horas.

Concierto de Soraya en Soto del Real

Concierto Soraya Soto del Real | Instagram Soraya

Soto del Real celebra sus fiestas patronales desde el 31 de julio hasta el 4 de agosto con actividades para todas las edades. El gran cierre llegará el martes 4 con el concierto gratuito de Soraya en la plaza de la Villa.

El municipio se encuentra aproximadamente a una hora de Madrid. Desde la capital se puede llegar mediante la línea de autobús 726, que sale desde Plaza de Castilla. Este año no habrá fuegos artificiales como medida de precaución frente al riesgo de incendios forestales.

Una exposición sobre la democracia estadounidense

Exposición democracia americana | Casa America

La Casa de América acoge Democracia Americana, una exposición del colectivo artístico PSJM que coincide con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. La muestra utiliza pinturas y composiciones geométricas para representar datos sociales, económicos y electorales del país.

La exposición puede visitarse gratuitamente hasta el 30 de septiembre, de lunes a viernes entre las 11:00 y las 19:30 horas y los sábados de 11:00 a 15:00. Casa de América se encuentra en la plaza de Cibeles, junto a la estación de metro de Banco de España.

Música clásica en Robregordo

Concierto de música clásica | iStock

La iglesia de Santa Catalina, en Robregordo, se convertirá el viernes 7 de agosto en un pequeño auditorio para recibir al músico de cámara Guillermo Santonja. La actuación comenzará a las 20:00 horas y forma parte del Festival de Conciertos Clásicos en Verano.

El ciclo lleva la música a municipios madrileños de menos de 2.500 habitantes y utiliza iglesias, monasterios y otros edificios históricos como escenarios. Robregordo está situado en la Sierra Norte y se puede alcanzar desde Plaza de Castilla mediante el autobús 191.

Cine gratuito en Conde Duque

Una mente maravillosa | Universal

El centro cultural Conde Duque proyectará gratuitamente Una mente maravillosa el jueves 6 de agosto a las 20:00 horas. La actividad forma parte de Veranos de la Villa y la entrada será libre hasta completar el aforo del salón de actos.

Dirigida por Ron Howard y protagonizada por Russell Crowe, la película cuenta la historia del matemático John Forbes Nash. La cinta consiguió cuatro premios Óscar, incluidos los de mejor película y mejor dirección.