Todos los conciertos gratis de las Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma de Madrid 2026

Agosto vacía Madrid de oficinas y la llena de mantones, claveles y organillos. Es el mes de las verbenas del Distrito Centro, esas fiestas populares que del 4 al 16 de agosto convierten El Rastro, Lavapiés y La Latina en un escenario continuo. Hablamos de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma.

La buena noticia es que todo lo musical es gratuito y al aire libre. Hay seis escenarios repartidos por el distrito, conciertos que arrancan a las 20:00 y sesiones de DJ que aguantan hasta las dos de la madrugada los fines de semana. Aquí tienes el programa completo, día a día y escenario a escenario.

Fiestas de San Cayetano

Martes 4 de agosto

Plaza General Vara de Rey

21:30 h: Raya Real

23:00 a 01:00 h: DJ Mario PG

C/ Ribera de Curtidores, 2

21:30 h: The Zona Rock Band

23:00 a 01:00 h: DJ Kactux

Miércoles 5 de agosto

Plaza General Vara de Rey

20:00 h: actuación castiza 'Chulapa', con Amanda Verdú

21:30 h: Jarana

23:00 a 01:00 h: DJ Paulo

C/ Ribera de Curtidores, 2

21:30 h: La Fiesta

23:00 a 01:00 h: Colectivo de DJs El Elemento

Jueves 6 de agosto

Plaza General Vara de Rey

20:00 h: actuación castiza Corrala de Zarzuela

21:30 h: Soleá Morente

23:00 a 01:00 h: DJ Tama

C/ Ribera de Curtidores, 2

21:30 h: RATA By Vibra Mahou

23:00 a 01:00 h: DJ Pablo Pueblo

Viernes 7 de agosto

Plaza General Vara de Rey

20:00 h: actuación castiza de María Rodríguez

21:30 h: Montoya & Carmona, 'La juerga flamenca'

23:00 a 02:00 h: DJ Madent

C/ Ribera de Curtidores, 2

21:30 h: actuación del ganador de 'Destino San Cayetano 2026'

23:00 a 02:00 h: DJ Sebas

Fiestas de San Lorenzo

Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma | Imagen cortesía de Turismo de Madrid

Sábado 8 de agosto

Plaza Arturo Barea

21:00 h: Tributo La Penúltima Sabinera

23:00 a 02:00 h: DJ Paulo

Domingo 9 de agosto

Plaza Arturo Barea

20:00 h: actuación castiza 'Zarzuela de mujeres'

21:30 h: Los Vinagres By Vibra Mahou

23:00 a 01:00 h: DJ José del Rey

Lunes 10 de agosto

Plaza Arturo Barea

21:30 h: Metroolé

23:00 a 01:00 h: DJ Madent

Martes 11 de agosto

Plaza Arturo Barea

20:00 h: Manuel de Segura, 'Copla castiza'

21:30 h: Lotus

23:00 a 01:00 h: DJ Pakito

Fiestas de la Virgen de la Paloma

Fiestas de la Virgen de la Paloma | Imagen cortesía de Turismo de Madrid

Jueves 13 de agosto

Jardines de las Vistillas

20:00 h: actuación castiza de Mari Pepa de Chamberí, 'Viva la Paloma'

21:30 h: Celtas Cortos

23:00 a 01:00 h: DJ Lady Tupé

Plaza de la Paja

20:00 h: actuación castiza de El Orgullo de Madrid

21:00 h: Orquesta Tucán

23:00 h: DJ Alberto Hache

00:00 h: Salve a la Virgen de la Paloma, a cargo de Manuel de Segura

00:15 a 01:00 h: DJ Alberto Hache

Viernes 14 de agosto

Jardines de las Vistillas

21:00 h: 'Regreso a los 80', con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco

23:00 a 02:00 h: DJ Paulo

Plaza de la Paja

20:00 h: actuación castiza de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos

21:30 h: 'Regreso a los 90', con Eva Martí

23:00 h: DJ Pakito

00:00 h: Salve a la Virgen de la Paloma, a cargo de Elena Rodríguez Vidal

00:15 a 02:00 h: DJ Pakito

Sábado 15 de agosto

Jardines de las Vistillas

20:00 h: actuación castiza de Olga María Ramos

21:30 h: Depol

23:00 a 02:00 h: DJ Boti On The Beat

Plaza de la Paja

21:30 h: Fiesta Roneo Brunch, hosted by La Plazuela

23:00 h: DJ Bea Miau By Vibra Mahou

00:00 h: Salve a la Virgen de la Paloma, a cargo de Mari Pepa de Chamberí

00:15 a 02:00 h: DJ Bea Miau By Vibra Mahou

Domingo 16 de agosto

Jardines de las Vistillas

20:00 h: actuación castiza de Elena Rodríguez

21:30 h: Miss Caffeina

23:00 a 01:00 h: DJ El Pulpo

Plaza de la Paja

19:30 h: actuación castiza conjunta de la Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid y la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos

21:30 h: Karavana

23:00 h: DJ Tama

00:00 h: Salve a la Virgen de la Paloma, a cargo de María Rodríguez Sanz

00:15 a 01:00 h: DJ Tama

Todos los actos cuentan con intérprete de lengua de signos y la Junta Municipal advierte de que la programación puede sufrir cambios de última hora, así que conviene echar un ojo a la web antes de salir de casa. Ficha las fechas, saca la parpusa del armario y elige plaza: en agosto, el centro de Madrid baila.