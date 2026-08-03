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Todos los conciertos gratis de las Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma de Madrid 2026

Madrid celebra sus verbenas más castizas del 4 al 16 de agosto con Soleá Morente, Celtas Cortos, Miss Caffeina, Raya Real o Depol sobre seis escenarios al aire libre. Este es el programa musical completo, con horarios y ubicaciones.

Chica en un concierto al aire libre

Chica en un concierto al aire libre iStock

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Agosto vacía Madrid de oficinas y la llena de mantones, claveles y organillos. Es el mes de las verbenas del Distrito Centro, esas fiestas populares que del 4 al 16 de agosto convierten El Rastro, Lavapiés y La Latina en un escenario continuo. Hablamos de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma.

La buena noticia es que todo lo musical es gratuito y al aire libre. Hay seis escenarios repartidos por el distrito, conciertos que arrancan a las 20:00 y sesiones de DJ que aguantan hasta las dos de la madrugada los fines de semana. Aquí tienes el programa completo, día a día y escenario a escenario.

Fiestas de San Cayetano

Martes 4 de agosto

Plaza General Vara de Rey

  • 21:30 h: Raya Real
  • 23:00 a 01:00 h: DJ Mario PG

C/ Ribera de Curtidores, 2

  • 21:30 h: The Zona Rock Band
  • 23:00 a 01:00 h: DJ Kactux

Miércoles 5 de agosto

Plaza General Vara de Rey

  • 20:00 h: actuación castiza 'Chulapa', con Amanda Verdú
  • 21:30 h: Jarana
  • 23:00 a 01:00 h: DJ Paulo

C/ Ribera de Curtidores, 2

  • 21:30 h: La Fiesta
  • 23:00 a 01:00 h: Colectivo de DJs El Elemento

Jueves 6 de agosto

Plaza General Vara de Rey

  • 20:00 h: actuación castiza Corrala de Zarzuela
  • 21:30 h: Soleá Morente
  • 23:00 a 01:00 h: DJ Tama

C/ Ribera de Curtidores, 2

  • 21:30 h: RATA By Vibra Mahou
  • 23:00 a 01:00 h: DJ Pablo Pueblo

Viernes 7 de agosto

Plaza General Vara de Rey

  • 20:00 h: actuación castiza de María Rodríguez
  • 21:30 h: Montoya & Carmona, 'La juerga flamenca'
  • 23:00 a 02:00 h: DJ Madent

C/ Ribera de Curtidores, 2

  • 21:30 h: actuación del ganador de 'Destino San Cayetano 2026'
  • 23:00 a 02:00 h: DJ Sebas

Fiestas de San Lorenzo

Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma
Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma | Imagen cortesía de Turismo de Madrid

Sábado 8 de agosto

Plaza Arturo Barea

  • 21:00 h: Tributo La Penúltima Sabinera
  • 23:00 a 02:00 h: DJ Paulo

Domingo 9 de agosto

Plaza Arturo Barea

  • 20:00 h: actuación castiza 'Zarzuela de mujeres'
  • 21:30 h: Los Vinagres By Vibra Mahou
  • 23:00 a 01:00 h: DJ José del Rey

Lunes 10 de agosto

Plaza Arturo Barea

  • 21:30 h: Metroolé
  • 23:00 a 01:00 h: DJ Madent

Martes 11 de agosto

Plaza Arturo Barea

  • 20:00 h: Manuel de Segura, 'Copla castiza'
  • 21:30 h: Lotus
  • 23:00 a 01:00 h: DJ Pakito

Fiestas de la Virgen de la Paloma

Fiestas de la Virgen de la Paloma
Fiestas de la Virgen de la Paloma | Imagen cortesía de Turismo de Madrid

Jueves 13 de agosto

Jardines de las Vistillas

  • 20:00 h: actuación castiza de Mari Pepa de Chamberí, 'Viva la Paloma'
  • 21:30 h: Celtas Cortos
  • 23:00 a 01:00 h: DJ Lady Tupé

Plaza de la Paja

  • 20:00 h: actuación castiza de El Orgullo de Madrid
  • 21:00 h: Orquesta Tucán
  • 23:00 h: DJ Alberto Hache
  • 00:00 h: Salve a la Virgen de la Paloma, a cargo de Manuel de Segura
  • 00:15 a 01:00 h: DJ Alberto Hache

Viernes 14 de agosto

Jardines de las Vistillas

  • 21:00 h: 'Regreso a los 80', con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco
  • 23:00 a 02:00 h: DJ Paulo

Plaza de la Paja

  • 20:00 h: actuación castiza de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos
  • 21:30 h: 'Regreso a los 90', con Eva Martí
  • 23:00 h: DJ Pakito
  • 00:00 h: Salve a la Virgen de la Paloma, a cargo de Elena Rodríguez Vidal
  • 00:15 a 02:00 h: DJ Pakito

Sábado 15 de agosto

Jardines de las Vistillas

  • 20:00 h: actuación castiza de Olga María Ramos
  • 21:30 h: Depol
  • 23:00 a 02:00 h: DJ Boti On The Beat

Plaza de la Paja

  • 21:30 h: Fiesta Roneo Brunch, hosted by La Plazuela
  • 23:00 h: DJ Bea Miau By Vibra Mahou
  • 00:00 h: Salve a la Virgen de la Paloma, a cargo de Mari Pepa de Chamberí
  • 00:15 a 02:00 h: DJ Bea Miau By Vibra Mahou

Domingo 16 de agosto

Jardines de las Vistillas

  • 20:00 h: actuación castiza de Elena Rodríguez
  • 21:30 h: Miss Caffeina
  • 23:00 a 01:00 h: DJ El Pulpo

Plaza de la Paja

  • 19:30 h: actuación castiza conjunta de la Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid y la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos
  • 21:30 h: Karavana
  • 23:00 h: DJ Tama
  • 00:00 h: Salve a la Virgen de la Paloma, a cargo de María Rodríguez Sanz
  • 00:15 a 01:00 h: DJ Tama

Todos los actos cuentan con intérprete de lengua de signos y la Junta Municipal advierte de que la programación puede sufrir cambios de última hora, así que conviene echar un ojo a la web antes de salir de casa. Ficha las fechas, saca la parpusa del armario y elige plaza: en agosto, el centro de Madrid baila.

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