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Todos los conciertos gratis de las Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma de Madrid 2026
Madrid celebra sus verbenas más castizas del 4 al 16 de agosto con Soleá Morente, Celtas Cortos, Miss Caffeina, Raya Real o Depol sobre seis escenarios al aire libre. Este es el programa musical completo, con horarios y ubicaciones.
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Agosto vacía Madrid de oficinas y la llena de mantones, claveles y organillos. Es el mes de las verbenas del Distrito Centro, esas fiestas populares que del 4 al 16 de agosto convierten El Rastro, Lavapiés y La Latina en un escenario continuo. Hablamos de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma.
La buena noticia es que todo lo musical es gratuito y al aire libre. Hay seis escenarios repartidos por el distrito, conciertos que arrancan a las 20:00 y sesiones de DJ que aguantan hasta las dos de la madrugada los fines de semana. Aquí tienes el programa completo, día a día y escenario a escenario.
Fiestas de San Cayetano
Martes 4 de agosto
Plaza General Vara de Rey
- 21:30 h: Raya Real
- 23:00 a 01:00 h: DJ Mario PG
C/ Ribera de Curtidores, 2
- 21:30 h: The Zona Rock Band
- 23:00 a 01:00 h: DJ Kactux
Miércoles 5 de agosto
Plaza General Vara de Rey
- 20:00 h: actuación castiza 'Chulapa', con Amanda Verdú
- 21:30 h: Jarana
- 23:00 a 01:00 h: DJ Paulo
C/ Ribera de Curtidores, 2
- 21:30 h: La Fiesta
- 23:00 a 01:00 h: Colectivo de DJs El Elemento
Jueves 6 de agosto
Plaza General Vara de Rey
- 20:00 h: actuación castiza Corrala de Zarzuela
- 21:30 h: Soleá Morente
- 23:00 a 01:00 h: DJ Tama
C/ Ribera de Curtidores, 2
- 21:30 h: RATA By Vibra Mahou
- 23:00 a 01:00 h: DJ Pablo Pueblo
Viernes 7 de agosto
Plaza General Vara de Rey
- 20:00 h: actuación castiza de María Rodríguez
- 21:30 h: Montoya & Carmona, 'La juerga flamenca'
- 23:00 a 02:00 h: DJ Madent
C/ Ribera de Curtidores, 2
- 21:30 h: actuación del ganador de 'Destino San Cayetano 2026'
- 23:00 a 02:00 h: DJ Sebas
Fiestas de San Lorenzo
Sábado 8 de agosto
Plaza Arturo Barea
- 21:00 h: Tributo La Penúltima Sabinera
- 23:00 a 02:00 h: DJ Paulo
Domingo 9 de agosto
Plaza Arturo Barea
- 20:00 h: actuación castiza 'Zarzuela de mujeres'
- 21:30 h: Los Vinagres By Vibra Mahou
- 23:00 a 01:00 h: DJ José del Rey
Lunes 10 de agosto
Plaza Arturo Barea
- 21:30 h: Metroolé
- 23:00 a 01:00 h: DJ Madent
Martes 11 de agosto
Plaza Arturo Barea
- 20:00 h: Manuel de Segura, 'Copla castiza'
- 21:30 h: Lotus
- 23:00 a 01:00 h: DJ Pakito
Fiestas de la Virgen de la Paloma
Jueves 13 de agosto
Jardines de las Vistillas
- 20:00 h: actuación castiza de Mari Pepa de Chamberí, 'Viva la Paloma'
- 21:30 h: Celtas Cortos
- 23:00 a 01:00 h: DJ Lady Tupé
Plaza de la Paja
- 20:00 h: actuación castiza de El Orgullo de Madrid
- 21:00 h: Orquesta Tucán
- 23:00 h: DJ Alberto Hache
- 00:00 h: Salve a la Virgen de la Paloma, a cargo de Manuel de Segura
- 00:15 a 01:00 h: DJ Alberto Hache
Viernes 14 de agosto
Jardines de las Vistillas
- 21:00 h: 'Regreso a los 80', con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco
- 23:00 a 02:00 h: DJ Paulo
Plaza de la Paja
- 20:00 h: actuación castiza de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos
- 21:30 h: 'Regreso a los 90', con Eva Martí
- 23:00 h: DJ Pakito
- 00:00 h: Salve a la Virgen de la Paloma, a cargo de Elena Rodríguez Vidal
- 00:15 a 02:00 h: DJ Pakito
Sábado 15 de agosto
Jardines de las Vistillas
- 20:00 h: actuación castiza de Olga María Ramos
- 21:30 h: Depol
- 23:00 a 02:00 h: DJ Boti On The Beat
Plaza de la Paja
- 21:30 h: Fiesta Roneo Brunch, hosted by La Plazuela
- 23:00 h: DJ Bea Miau By Vibra Mahou
- 00:00 h: Salve a la Virgen de la Paloma, a cargo de Mari Pepa de Chamberí
- 00:15 a 02:00 h: DJ Bea Miau By Vibra Mahou
Domingo 16 de agosto
Jardines de las Vistillas
- 20:00 h: actuación castiza de Elena Rodríguez
- 21:30 h: Miss Caffeina
- 23:00 a 01:00 h: DJ El Pulpo
Plaza de la Paja
- 19:30 h: actuación castiza conjunta de la Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid y la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos
- 21:30 h: Karavana
- 23:00 h: DJ Tama
- 00:00 h: Salve a la Virgen de la Paloma, a cargo de María Rodríguez Sanz
- 00:15 a 01:00 h: DJ Tama
Todos los actos cuentan con intérprete de lengua de signos y la Junta Municipal advierte de que la programación puede sufrir cambios de última hora, así que conviene echar un ojo a la web antes de salir de casa. Ficha las fechas, saca la parpusa del armario y elige plaza: en agosto, el centro de Madrid baila.
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