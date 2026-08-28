El tranvía de Bruselas que recorre la ciudad mientras sirve un menú de chefs con estrella Michelin

La iniciativa, impulsada por Visit Brussels, funciona desde 2012 y se ha convertido en una de las experiencias gastronómicas más originales de la ciudad. Un tranvía histórico de la STIB, adaptado como restaurante y con capacidad para hasta 36 comensales, recorre durante unas dos horas algunos de los barrios más bonitos de Bruselas mientras el equipo de a bordo sirve un menú de seis o siete tiempos.

Chefs con estrella Michelin al mando de la carta

Cada temporada, el menú cambia de autor. Lo diseñan reconocidos chefs belgas, varios de ellos con estrella Michelin, que reinterpretan la gastronomía local con productos de temporada. La nueva temporada arrancó el 28 de agosto de 2026 con nombres como David-Alexandre Bruno, del restaurante Quartz, además de los chefs con estrella Olly Ceulenaere (Publiek, en Gante) y Ricarda Grommes (Quadras, en Saint-Vith).

Esta edición tiene, además, un motivo especial de celebración: los 100 años de Comme Chez Soi, uno de los restaurantes más emblemáticos de Bruselas, que mantiene su estrella Michelin de forma ininterrumpida desde hace más de 70 años. Para la ocasión, tres generaciones de chefs de la casa (Lionel Rigolet, Loïc Rigolet y Pierre Wynants) prepararán un menú conmemorativo entre diciembre y enero.

Cómo vivir la experiencia

Los platos se preparan y sirven frescos a bordo, a cargo del equipo de catering Taste Great. Esta temporada también se suma una novedad: un nuevo paquete de almuerzo pensado para grupos grandes, que se añade a la oferta habitual de cenas.

El menú "Tram", de seis tiempos, se sirve de martes a jueves y los domingos, con mesas para dos personas desde 280 € y para cuatro desde 480 €. Los viernes y sábados, en cambio, se ofrece el menú "Experience", de siete tiempos, con precios desde 330 € para dos comensales y 580 € para cuatro.

Conviene reservar con antelación a través de la web oficial de Visit Brussels, ya que las mesas suelen agotarse con rapidez, la experiencia se ha convertido en una alternativa muy popular para cenas románticas, salidas entre amigos o eventos corporativos.