Los jardines secretos del Palacio de Liria de Madrid abren al público: Sólo se podrán visitar unos meses

Madrid recupera uno de sus rincones más desconocidos y exclusivos. Los jardines del Palacio de Liria, residencia histórica de la Casa de Alba, vuelven a abrir al público durante unos meses con visitas guiadas que permiten recorrer este oasis verde escondido en pleno centro de la capital.

La apertura, disponible desde el 14 de mayo y hasta el 31 de agosto, ofrece la oportunidad de pasear por espacios que habitualmente permanecen cerrados y descubrir la historia paisajística de uno de los palacios más emblemáticos de la ciudad.

El recorrido, de unos 45 minutos, atraviesa distintas zonas ajardinadas inspiradas en los estilos francés e inglés, con estanques, esculturas y caminos rodeados de vegetación. Las visitas guiadas tendrán solo dos horarios, a las 10:00 y a las 10:15 horas.

El precio general es de 10 euros de martes a viernes y de 12 euros los sábados y domingos, y la entrada combinada de palacio y jardines cuesta 22 euros de martes a jueves y 25 euros los sábados y domingos.

Entre los elementos más curiosos destaca el pequeño cementerio de mascotas de la familia Alba, un rincón muy ligado a la figura de Cayetana Fitz-James Stuart y su pasión por los animales.

Ubicado en la calle Princesa, el Palacio de Liria es una de las grandes joyas patrimoniales de Madrid. Construido en el siglo XVIII, alberga una importante colección artística y documental y, desde 2019, parte de sus estancias pueden visitarse de forma regular. Sin embargo, el acceso a sus jardines sigue siendo una experiencia limitada y temporal, lo que ha convertido esta reapertura en uno de los planes culturales más atractivos de la temporada.

Además de disfrutar del entorno botánico, los visitantes pueden conocer cómo han evolucionado estos jardines a lo largo de los siglos y contemplar un espacio que combina naturaleza, historia y arquitectura en pleno corazón urbano. Una propuesta diferente para quienes buscan descubrir un Madrid más tranquilo y menos conocido durante los meses de primavera y verano.