La generación de las escapadas cortas: por qué cada vez viajamos más veces, pero durante menos días

Viajar una sola vez al año y pasar dos semanas completas en el mismo destino ya no parece ser la opción favorita de muchos españoles. Cada vez son más los viajeros que prefieren dividir sus vacaciones en varias escapadas cortas, aunque eso suponga pasar menos días fuera de casa en cada ocasión.

Según un estudio recogido por Hosteltur, el 56,4% de los viajeros españoles tiene previsto realizar varias escapadas breves, mientras que solo el 15,2% mantiene el modelo de unas únicas vacaciones largas. Otro 28,3% combinará ambas alternativas.

Los datos de las reservas para septiembre confirman esta transformación. El 57% de los viajes contratados para este mes tiene una duración de entre tres y seis días. Las escapadas de tres o cuatro jornadas son las más habituales, con un 39%, mientras que otro 16% corresponde a viajes de solo dos días.

Más viajes, pero mejor repartidos

Trieste, una escapada perfecta desde Venecia | Pixabay

Uno de los motivos es la posibilidad de distribuir el presupuesto. En lugar de realizar un gran desembolso durante agosto, muchos viajeros prefieren organizar varias salidas más asequibles a lo largo del año. Esto permite aprovechar fines de semana, puentes y temporadas en las que el alojamiento y los vuelos pueden resultar más baratos.

El calor extremo y la masificación también están influyendo. Más del 83% de los viajeros reconoce que las temperaturas condicionan sus planes y un 55,9% se plantea desplazarse en meses más moderados, como junio o septiembre. Otros optan por destinos de montaña, zonas rurales o lugares del norte de España.

La facilidad para llegar a otros destinos también favorece estas escapadas. Los vuelos de corta duración, los trenes de alta velocidad y la posibilidad de teletrabajar ocasionalmente permiten conocer una ciudad europea o un rincón de España sin necesitar demasiados días libres.

chica haciendo la maleta para un viaje | iStock

Sin embargo, viajar durante menos tiempo no significa necesariamente improvisar. El 85% de las reservas para septiembre se realizó con al menos 61 días de antelación. Los españoles organizan escapadas más breves, pero también parecen planificarlas con mayor cuidado para controlar el gasto y encontrar mejores precios.

Las vacaciones tradicionales no han desaparecido, pero ya no son la única manera de viajar. El nuevo modelo permite visitar más lugares, adaptarse al clima y desconectar varias veces durante el año. Se viaja durante menos días, pero las maletas se hacen con mucha más frecuencia.