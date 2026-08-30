La espectacular joya que puedes descubrir en Puebla de Sanabria, junto a su famoso castillo

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Castilla y León, concretamente a la localidad zamorana de Puebla de Sanabria. Allí encontramos un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo es, precisamente, la Iglesia de Santa María del Azogue.

Se trata de una impresionante iglesia románica, con reformas de estilo gótico, situada en la parte más alta de la villa, junto al castillo. Debemos tener en cuenta que conserva de su fábrica románica los muros de la nave, pero también dos portadas que se sitúan en ellos. Todo ello fruto de la segunda mitad del siglo XII.

En cuanto a la puerta meridional, hay que tener en cuenta que se encuentra situada bajo un porche ubicado entre la torre y el brazo sur del crucero. Pero no todo queda ahí, puesto que consta de tres arquivoltas de medio punto abocinadas sobre jambas. Es importante destacar que la exterior está decorada con flores tetrapétalas: la del medio es un baquetón rodeado de tallos que se entrecruzan formando rombos, mientras que la interior está formada por una nacela entre dos boceles.

Torre de la iglesia vista desde el castillo | Imagen de Rowanwindwhistler, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar que la otra puerta, la occidental, está perfectamente formada por nada más y nada menos que cuatro arquivoltas apuntadas. Hay que hacer hincapié, a su vez, en las columnas y estatuas adosadas a ellas, que están realizadas en piedra pizarrosa, mientras que en el resto se utilizó el granito como material. Sobre su clave, se ve empotrada una cabeza de caballero barbado. ¡Muy curioso!

Lejos de que todo quede ahí, hay que saber que bajo el atrio nos encontramos con una pila bautismal románica de granito con forma troncocónica y decorada con un ángel entre dos cruces flordeliseladas, así como un hombre de frente con un libro en sus manos y otro, de perfil, que aparece encapuchado.

Detalle de la portada de la Iglesia de Santa María del Azogue | Imagen de José Luis Filpo Cabana, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Por si fuera poco, hay que tener en cuenta que esta Iglesia de Santa María del Azogue situada en Puebla de Sanabria (Zamora) guarda cierta similitud con otros templos vecinos ubicados en Galicia. Entre ellos, destacan Santa María de Aciveiro, San Pedro de la Mezquita, Santa María de Cambre, etc. También se parece a algunas situadas en el norte de Portugal.

Es importante tener en cuenta que debido a su importancia histórica, arquitectónica y cultural, en febrero de 2022 fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de monumento. Y todo mediante un acuerdo publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el día 21 de ese mismo mes y año.

Interior de la Iglesia de Santa María del Azogue | Imagen de Contando Estrelas from Vigo, España / Spain, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Lo que es un hecho es que cada vez son más los turistas y curiosos que deciden viajar hasta la provincia de Zamora, concretamente hasta Puebla de Sanabria, para dejarse llevar por la belleza que desprende su Iglesia de Santa María del Azogue. Si visitas la zona, no dejes pasar la oportunidad de poder disfrutar de su encanto en primera persona. ¡Te fascinará, estamos convencidos!