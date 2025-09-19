Halloween en Disneyland Paris: desfiles, comida temática y espectáculos inéditos

Halloween cada vez está más cerca y Disneyland Paris ya lo tiene todo preparado para que lo celebres del 1 de octubre al 2 de noviembre con un programa cargado de novedades, espectáculos y experiencias inmersivas. Encuentros y espectáculos diabólicamente divertidos y emocionantes atracciones que añadirán el toque estacional perfecto a la experiencia de los visitantes.

Este año, la cabalgata Mickey's Halloween Celebration incorporará a José Carioca y Panchito, que se unirán al Pato Donald en una carroza especial. La pieza central será el Mickey's Illusion Manor, un desfile entre la ilusión y la realidad con cambios de vestuario mágicos de Mickey y la participación de Chip y Chop con trajes inéditos.

Al caer la noche, Main Street, U.S.A. estrenará proyecciones temáticas de Halloween, mientras que en Frontierland, el restaurante The Lucky Nugget Saloon se transformará por primera vez en The Unlucky Nugget Saloon, inspirado en la atracción Phantom Manor, con una experiencia gastronómica ambientada en un banquete de boda maldito.

Los visitantes también podrán encontrarse con los Villanos Disney, así como con personajes icónicos como Jack Skellington, Sally y Miguel (Coco). Además, se lanzará una búsqueda del tesoro presentada por M&M's, que llevará a las familias a descubrir pistas repartidas por todo el parque.

Con un mapa especial proporcionado por un Cast Member, los visitantes se sumergirán en la búsqueda de las puertas que pertenecen a seres místicos, repartidas por todo el Parque Disneyland, y que revelarán coloridas pistas. Una vez completada la aventura, los visitantes podrán dirigirse al Boardwalk Candy Palace para disfrutar de deliciosos dulces de Halloween.

La oferta se completa con una selección de platos y dulces especiales, incluidos nuevos éclairs de vainilla inspirados en los espíritus de Phantom Manor, y con productos exclusivos como peluches de edición limitada de Mickey, Minnie y Stitch vestidos de magos.

El 31 de octubre, único día en que los adultos pueden acudir disfrazados, Disneyland Paris extenderá su horario hasta las 23:00 horas con un ambiente de celebración especial que culminará con el espectáculo A Nightfall with Disney Villains, precedido por el show nocturno Disney Tales of Magic.

Con más de 50 atracciones en sus parques, desde la mítica Phantom Manor hasta la vertiginosa Tower of Terror, el resort se consolida como uno de los destinos más atractivos de Europa para quienes buscan un Halloween lleno de emoción y magia.