Una joven que está en Islandia se queda sin vuelo de vuelta a España porque la aerolínea Fly Play "ha quebrado de un día para otro"

Una de las noticias más sonadas de esta semana es el cierre de la aerolínea de bajo coste Fly Play, de Islandia, que ha eliminado cientos de puestos de trabajo y ha dejado en tierra a miles de pasajeros.

Entre las conexiones canceladas se encuentran las de los aeropuertos de Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, Alicante, Mallorca, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. La quiebra de la aerolínea ha afectado a muchos turistas, ya que este mes es uno de los más importantes para el turismo de Islandia, pues las auroras boreales se pueden ver desde septiembre hasta abril.

La joven @palomacuevas13 ha querido contar su experiencia en un vídeo en Instagram al enterarse, estando en Islandia, de que la aerolínea ha cerrado y se ha quedado sin vuelo de vuelta a España ya que viajaba con la misma compañía aérea.

"La compañía aérea Play cierra de un día para otro y nos deja tirados en Islandia", dice en el vídeo. "Nos hemos quedado tirados en Islandia, la compañía aérea con la que hemos volado para venir aquí y con la que tenemos el billete de vuelta, de un día para otro, ha decidido cerrar. Ha quebrado", dice en el vídeo.

"Nosotros volábamos el día 28, nuestro vuelo salía casi a las 11 de la noche y llegábamos como a la 1 y media de la mañana de aquí, que eran como las 3 de la mañana de España. Tenemos entendido que hemos sido de los últimos vuelos que ha operado esta compañía, porque al día siguiente sus trabajadores se han presenciado en su trabajo y se han encontrado con que no tenían que trabajar porque la empresa había cerrado", dice contando su historia.

"Hoy era nuestro primer día en Islandia y de repente por la carretera dice un chico 'tengo una amiga que en una semana tiene que volar con esta compañía y se acaba de enterar de que ha quebrado, que no va a haber vuelo'", relata.

La joven, explica que "la mayoría que hemos venido nos volvemos también con esta compañía, ha sido una locura. Hemos intentado dejarlo pasar. Pero de repente desde España nos han empezado a decir que cogiésemos cuánto antes cualquier vuelo, que ya reclamaríamos, que ya pensaríamos que hacer".

"El problema no es que suban los vuelos, sino que nos quedemos sin asiento para volver a España. Yo he cogido un vuelo y al principio me ponía que costaba 197 euros y luego cada vez que le daba me ponía que no podía llegar a completar la compra porque el precio del billete había subido, eso todo el rato, hasta que al final lo he comprado por 300 euros", cuenta hablando de los precios y sus subidas.

"El mismo vuelo, el mío era con maleta, otra chica se lo ha comprado a la hora y le ha costado 300 y algo sin maleta, solo mochila. Los vuelos subían cada vez más. Todo el mundo estaba desesperado por comprar un vuelo", explica en el vídeo. "No sabemos si se va a poder denunciar o nos van a poder dar algo", finaliza.