Arranca la Semana de la Arquitectura en Madrid: Más de 300 planes gratis para enamorarse de la ciudad

La Semana Internacional de la Arquitectura de Madrid se celebró por primera vez en 1997. El próximo 3 de octubre arranca su XXII edición y lo hace a lo grande, reuniendo más de 300 planes por toda la capital que se llevarán a cabo hasta el 13 de octubre.

Los organizadores, la Fundación Arquitectura COAM, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de la Comunidad, han preparado una agenda de lo más apretada. Exposiciones, visitas a edificios, conciertos, talleres, actividades infantiles... ¡El calendario tiene opciones para todo el mundo!

Para 2025, han optado por invitar a Portugal y homenajear al arquitecto Álvaro Siza Vieira, una de las figuras más importantes del sector en el país luso. Un tributo claro a su obra en dibujo, donde sus materiales originales, planos de trabajo y fotografías estarán expuestos para disfrutarlos en primera persona.

Así, la inauguración será el viernes 3 en el Salón de Actos de Planta Jardín y contará con la participación de Sigfrido Herráez, decano COAM, María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación, Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y José Augusto Duarte, embajador de Portugal en España.

Puedes consultar el calendario completo de eventos en la página oficial de la Semana de la Arquitectura. Ahora bien, es importante reservar las plazas con tiempo. Como todos los planes gratis, las vacantes son limitadas y suelen volar.

Madrid es una ciudad repleta de monumentos y edificios que merece la pena descubrir en profundidad. Así que, si siempre te ha invadido la curiosidad sobre su historia, esta es la oportunidad perfecta para terminar de enamorarte de la capital.