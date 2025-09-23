NO TE LO PIERDAS
Día de la Hispanidad 2025: Todos los conciertos gratis en Madrid
Del 3 al 12 de octubre Madrid celebra el Día de la Hispanidad con más de 200 actividades entre las que destacan los conciertos gratis de artistas como Gloria Estefan, Bomba Estéreo, Alizzz, Henry Méndez o Aleesha, entre otras.
Del 3 al 12 de octubre Madrid celebra por todo lo alto la Hispanidad 2025 con más de 200 actividades culturales y con la participación de artistas de muchas nacionalidades bajo el lema "Todos los acentos caen en Madrid".
La actuación estrella de este año es la de Gloria Estefan, que actuará el domingo 5 de octubre en la Plaza Colón y repasará, coincidiendo con el 50 aniversario de su carrera, sus mayores éxitos.
Ese mismo día, por la tarde, tendrá lugar la Gran Cabalgata de la Hispanidad recorrerá la Gran Vía madrileña, con carrozas representativas de Madrid y países como Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, Ecuador y República Dominicana.
El país invitado de este año es Argentina y además habrá otras actuaciones de artistas famosos como Bomba Estéreo, Alizzz, Henry Méndez, Aleesha, Corral de la Morería y mucho más. Puedes consultar la programación completa con todas las actividades en este enlace y a continuación te dejamos los conciertos más interesantes y sus fechas.
Todos los conciertos gratis del Día de la Hispanidad 2025
Playa Mayor
9 de octubre
- 19:00 horas: Çantamarta
- 21:30 horas: Los Estanques + El Canijo de Jerez
10 de octubre
- 18:00 horas: Maestro Espada
- 19:30 horas: Rita Payés
- 21:30 horas: Silvana EStrada y Esemble de la Escuela Superior de Música Reina Sofía
11 de octubre
- 19:00 horas: Orquesta Aragón
- 21:30 horas: María José Llergo
12 de octubre
- 21:00 horas: Corral de la Morería
Plaza de Colón
5 de octubre
- 12:00 horas: Gloria Estefan
Playa de España
9 de octubre
- 18:30 horas: Chita
- 19:00 horas: Aleesha
- 22:00 horas: Bon Calso
10 de octubre
- 19:00 horas: Muerdo
- 21:30 horas: Dillom
11 de octubre
- 19:00 horas: La Ganga Calé
- 21:30 horas: Alizzz
12 de octubre
- 18:00 horas: Tiraya
- 19:30 horas: Bomba Estéreo
Puerta del Sol
9 de octubre
- 19:00 horas: Nidia Góngora
- 21:30 horas: Henry Méndez
10 de octubre
- 19:00 horas: Miranda!
- 21:30 horas: Babasóicos
11 de octubre
- 18:50 horas: OnOff
- 20:00 horas: Kevin Johansen + Liniers + The Nada
12 de octubre
- 18:00 horas: Naíza
- 19:00 horas: Fiesta "Los 40 Hispanidad Pop"
Puente del Rey - Madrid Río
9 de octubre
- 19:00 horas: Orquesta El Macabeo
- 20:00 horas: Concierto de la Orquesta del Plata
10 de octubre
- 20:00 horas: Nacho Nacif
- 21:30 horas: Niña Polaca
11 de octubre
- 19:00 horas: Bareto
- 21:30 horas: Karina La Princesita
