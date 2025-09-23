laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Viajestic

Planes

¿Qué estás buscando?

NO TE LO PIERDAS

Día de la Hispanidad 2025: Todos los conciertos gratis en Madrid

Del 3 al 12 de octubre Madrid celebra el Día de la Hispanidad con más de 200 actividades entre las que destacan los conciertos gratis de artistas como Gloria Estefan, Bomba Estéreo, Alizzz, Henry Méndez o Aleesha, entre otras.

Desfile militar aéreo en el Día de la Hispanidad en España

Foto de iStock

Publicidad

Irene Picazo
Publicado:

Del 3 al 12 de octubre Madrid celebra por todo lo alto la Hispanidad 2025 con más de 200 actividades culturales y con la participación de artistas de muchas nacionalidades bajo el lema "Todos los acentos caen en Madrid".

La actuación estrella de este año es la de Gloria Estefan, que actuará el domingo 5 de octubre en la Plaza Colón y repasará, coincidiendo con el 50 aniversario de su carrera, sus mayores éxitos.

Ese mismo día, por la tarde, tendrá lugar la Gran Cabalgata de la Hispanidad recorrerá la Gran Vía madrileña, con carrozas representativas de Madrid y países como Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, Ecuador y República Dominicana.

El país invitado de este año es Argentina y además habrá otras actuaciones de artistas famosos como Bomba Estéreo, Alizzz, Henry Méndez, Aleesha, Corral de la Morería y mucho más. Puedes consultar la programación completa con todas las actividades en este enlace y a continuación te dejamos los conciertos más interesantes y sus fechas.

Todos los conciertos gratis del Día de la Hispanidad 2025

Playa Mayor

9 de octubre

  • 19:00 horas: Çantamarta
  • 21:30 horas: Los Estanques + El Canijo de Jerez

10 de octubre

  • 18:00 horas: Maestro Espada
  • 19:30 horas: Rita Payés
  • 21:30 horas: Silvana EStrada y Esemble de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

11 de octubre

  • 19:00 horas: Orquesta Aragón
  • 21:30 horas: María José Llergo

12 de octubre

  • 21:00 horas: Corral de la Morería

Plaza de Colón

5 de octubre

  • 12:00 horas: Gloria Estefan

Playa de España

9 de octubre

  • 18:30 horas: Chita
  • 19:00 horas: Aleesha
  • 22:00 horas: Bon Calso

10 de octubre

  • 19:00 horas: Muerdo
  • 21:30 horas: Dillom

11 de octubre

  • 19:00 horas: La Ganga Calé
  • 21:30 horas: Alizzz

12 de octubre

  • 18:00 horas: Tiraya
  • 19:30 horas: Bomba Estéreo

Puerta del Sol

9 de octubre

  • 19:00 horas: Nidia Góngora
  • 21:30 horas: Henry Méndez

10 de octubre

  • 19:00 horas: Miranda!
  • 21:30 horas: Babasóicos

11 de octubre

  • 18:50 horas: OnOff
  • 20:00 horas: Kevin Johansen + Liniers + The Nada

12 de octubre

  • 18:00 horas: Naíza
  • 19:00 horas: Fiesta "Los 40 Hispanidad Pop"

Puente del Rey - Madrid Río

9 de octubre

  • 19:00 horas: Orquesta El Macabeo
  • 20:00 horas: Concierto de la Orquesta del Plata

10 de octubre

  • 20:00 horas: Nacho Nacif
  • 21:30 horas: Niña Polaca

11 de octubre

  • 19:00 horas: Bareto
  • 21:30 horas: Karina La Princesita
Viajestic» Planes

Publicidad

Publicidad