Bárcena Mayor: Así es el pueblo más antiguo de Cantabria cuyos orígenes se remontan a la Edad Media

El norte de la península es un entorno con vida propia, capaz de cautivar a los turistas más exigentes en cada uno de sus rincones. Sin embargo, los amantes de la historia no encontrarán lugar mejor en Cantabria que Bárcena Mayor, considerado como el pueblo más antiguo de la provincia.

Todo dio comienzo en el siglo IX, cuando se llevó a cabo una repoblación en la zona. Un fenómeno ya curioso en la Edad Media, puesto que se trataba de una behetría y, a diferencia de la gran mayoría de las regiones del país, eran los habitantes quienes elegían a su señor feudal.

La gran mayoría de las casas que se pueden visitar hoy en día se construyeron entre los siglos XVI y XVII, por lo que Bárcena Mayor ha logrado conservar esa esencia medieval en cada una de sus calles. Unas propiedades de piedra y techos de lastra que crean un ambiente histórico y cultural de lo más especial.

Bárcena Mayor, pueblo de Cantabria | iStock

Otra de las características de las casas son sus balcones de madera en la segunda planta, decoradas con flores y que le dan el toque pintoresco al pueblo. Esto, sumado a los muchos locales de artesanía, hacen que un solo paseo por este municipio sea suficiente como para enamorarse de él.

En cuanto a los enclaves turísticos, la Iglesia de Santa María, del siglo XVII, el puente de piedra que cruza el río Argoza o las Piscinas Naturales se convierten en la guinda del pastel de esta escapada por el norte del país.

Bárcena Mayor se encuentra a poco más de una hora del centro de Santander y tienen un aparcamiento en la entrada del pueblo. Durante la temporada alta cobran 2€ por vehículo; aunque el resto del año es gratis.

Bárcena Mayor, en Cantabria | iStock

En las proximidades del municipio se encuentran entornos naturales espectaculares como el Parque Natural Saja-Besaya o el nacimiento del río Ebro. Unas maravillas al aire libre ideales en cualquier época del año.

Ahora bien, prohibido marcharse de Bárcena Mayor sin llevarse a la boca un buen cocido montañés. Encontrarás este plato típico de Cantabria en la mayoría de los restaurantes de la zona y no hay forma más artesanal de probarlo que en el pueblo más antiguo de la provincia.