Llega a Madrid la exposición más grande de Disney: Vestuario original, obras de arte, esculturas y más

La Fundación Canal acoge Disney: The Exhibition - 100 Años de Magia, que conmemora el centenario de The Walt Disney Company, con más de 250 piezas, obras de arte y materiales históricos. Una experiencia extraordinaria para disfrutar en familia, con piezas que van desde los clásicos de Disney como Blancanieves y los siete enanitos (1937) hasta estrenos más contemporáneos como Encanto (2021) y los recientes lanzamientos de Marvel, Pixar y Star Wars.

Disney: The Exhibition - 100 Años de Magia, que conmemora el centenario de The Walt Disney Company, continúa su gira mundial en España y abre sus puertas en Madrid este 1 de octubre en la Fundación Canal, en la Sala Castellana 214.

Maqueta de Castle of Magical Dreams para Hong Kong Disneyland® Park, expuesto en la galería Tu Mundo Disney. Un Día en los Parques de la exposición. | © Disney

Esta excepcional exposición, distribuida en 9 galerías y 14 instalaciones interactivas, llevará a los visitantes aun viaje único por los mundos de Disney para explorar un siglo de narración e innovación de The Walt Disney Company, con más de 250 piezas en exhibición, como obras de arte, vestuario y atrezzo original.

Una experiencia extraordinaria, para pequeños y mayores. La gran muestra, que celebra un siglo de historias, personajes, música y experiencias creadas por The Walt Disney Company, ofrecerá a los fans de todas las generaciones la oportunidad de sumergirse y redescubrir algunas de sus historias favoritas de Disney.

Después de su paso por ciudades como Filadelfia, Múnich, Londres, Chicago, Kansas City, Seúl y París, la exposición llega ahora a Madrid para proponer la extraordinaria posibilidad de explorar una amplia selección de piezas de los Archivos Walt Disney.

Miniatura del coche de la atracción Adventure Thru Inner Space (1967–1985) de Disneyland® Park | © Disney

Los visitantes también podrán conocer la historia detrás de la creación de algunos de sus personajes favoritos, las películas y los espectáculos, así como disfrutar de las espectaculares experiencias de la compañía alrededor del mundo, desde Disneyland París hasta Walt Disney World® Resort y mucho más.

Tesoros únicos del universo Disney Desde hace más de 55 años, Walt Disney Archives(los archivos oficiales de la compañía) preserva cuidadosamente algunas de las "joyas de la corona" de The Walt Disney Company. Esta experiencia única supone la oportunidad de disfrutar de estos tesoros que van desde grandes clásicos como Blancanieves y los siete enanitos (1937) o Peter Pan (1953), hasta títulos más recientes como Encanto (2021). Los fans también podrán celebrar algunos de sus relatos preferidos procedentes de Pixar, Star Wars y Marvel.

En Madrid se expondrán obras de arte, esculturas utilizadas para la animación, así como vestuarios y accesorios de las películas de acción real. Entre otros, esto incluye tanto el caballo del tiovivo de Mary Poppins (1964) (utilizado por la Leyenda de Disney Dick Van Dyke), como el vestido rojo de Cruella (2021), protagonizado por la actriz Emma Stone.

Zapatilla de cristal de la versión de acción real de Cenicienta, Modelo vestido por la actriz Emma Stone en la película de acción real Cruella y Modelo de Ariel vestido por la actriz Auli‘i Cravalho, en The Wonderful World of Disney Presents The Little Mermaid LIVE! | © Disney

También otros objetos icónicos y accesorios emblemáticos adicionales, como los libros del atrezzo original de Cenicienta (1950) y Merlín el Encantador (1963), el zapato de cristal de la versión de acción real de Cenicienta (2015), el casco de Iron Man de la película Vengadores: Infinity War (2018), o también el conjunto de Indiana Jones en Indiana Jones y el Dial del destino (2023).

Todos ellos ofrecerán un fascinante vistazo a la creatividad sin límites de Disney. Las galerías temáticas supondrán una experiencia inmersiva, como un paseo por Main Street USA (calle principal de los parques Disney), mientras que también habrá oportunidades fotográficas que permitirán a los visitantes posar junto a esculturas e impresiones de algunos de sus personajes preferidos, como: Mickey Mouse, la familia Parr de la película Los Increíbles (2004), Goofy o la Hada Madrina de Cenicienta (1950).

La exposición incorpora además un componente en vivo que enriquece la experiencia del visitante, especialmente para familias y niños. Los narradores acompañarán a los visitantes en distintas galerías, destacando objetos relevantes y compartiendo historias que aportarán emoción y cercanía. Con esta propuesta, la exposición combina lo educativo con lo experiencial, transformando la visita en una experiencia más dinámica, memorable y mágica para todas las edades.

Una amplia variedad de juegos y actividades interactivas completarán la experiencia. Ya puedes comprar las entradas en este enlace y tienen un precio desde 14,90 euros.