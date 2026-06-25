La Galería de las Colecciones Reales abre gratis dos días este verano: visitas guiadas, charlas y exposiciones

¿Buscas un plan cultural en Madrid que no te cueste ni un euro? La capital esconde más de un tesoro al que asomarse gratis si sabes cuándo llamar a la puerta, desde sus palacios hasta sus monumentos históricos. Y este verano se suma una cita muy especial: uno de los museos más jóvenes y deslumbrantes de la ciudad celebra su aniversario abriendo sus puertas de par en par.

La Galería de las Colecciones Reales está de aniversario y lo celebra regalando dos días gratis. El espacio cultural que atesora parte del Patrimonio Nacional con tapices, armaduras, pinturas y mobiliario de incalculable valor; cumple tres años de vida con una programación especial y, sobre todo, con dos jornadas de acceso gratuito a la colección.

Las fechas gratuitas son el 29 de junio y el 25 de julio. La primera coincide con el tercer aniversario de la apertura al público de la Galería; la segunda conmemora la inauguración oficial del museo. Dos efemérides que el centro, ubicado frente al Palacio Real, ha decidido convertir en una invitación abierta para todos los públicos.

Actividades únicas

El programa del aniversario también incorpora otras actividades. Destaca una edición especial de Confluencias, un ciclo de encuentros informales en torno a piezas destacadas de la colección en el que participan conservadores y técnicos de Patrimonio Nacional junto a especialistas de varios museos estatales.

La Galería ofrecerá visitas guiadas a sus almacenes de bienes culturales, conducidas por el personal técnico del Departamento de Registro. Una oportunidad exclusiva para conocer de primera mano cómo se almacenan y conservan las colecciones y para asomarse a uno de los espacios arquitectónicamente más singulares del edificio.

Un museo imprescindible

Inaugurada en 2023, la Galería se ha consolidado en tiempo récord como uno de los grandes referentes del país. En apenas tres años ha reunido más de dos millones de visitas y desplegado un programa cultural, educativo y artístico de notable amplitud: más de 15 exposiciones temporales, seis obras invitadas, 12 espectáculos de danza y 17 conciertos. Solo en 2025 recibió a 741.589 visitantes.

El recorrido permanente justifica por sí solo la visita. El museo alberga más de 650 piezas de la monarquía española. Entre ellos se encuentran: pinturas de Velázquez, Caravaggio y Goya, instrumentos musicales e incluso los restos de la muralla árabe del siglo IX descubiertos durante la construcción del edificio. Entre sus joyas figura la Salomé con la cabeza del Bautista de Caravaggio y el arcángel San Miguel de La Roldana, primera escultora de cámara de la Corona española. La planta dedicada a los Borbones suma obra de Goya y Tiepolo, además de un cubo inmersivo en 360° que proyecta los espacios de los Reales Sitios.

Cómo aprovechar la visita

Conviene recordar que, al margen de estas dos jornadas extraordinarias, la Galería ya cuenta con acceso gratuito habitual para ciudadanos de la UE, residentes en España e iberoamericanos: de lunes a jueves de 18:00 a 20:00 horas, con último acceso 45 minutos antes del cierre. Como el museo se encuentra a pocos metros del Palacio Real, que también abre gratis entre semana por la tarde, la tarde da para encadenar ambas visitas sin pagar entrada. Para quien quiera complementar el recorrido con audioguía, cuesta 3 € descargada en el móvil y 5 € con tableta.

Ya no hay más excusas. Uno de los planes culturales más redondos del verano madrileño es totalmente gratis y está al alcance de cualquiera. Recordad las fechas 29 de junio y 25 de julio, id hasta la Plaza de la Armería y dejaos llevar por tres años de historia, arte y patrimonio reunidos a pocos metros del Palacio Real.