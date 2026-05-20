El desconocido palacio de Madrid que abre sus puertas gratis solo durante un día este mes de mayo

Recientemente te contábamos que los jardines del Palacio de Liria han abierto de nuevo al público de forma limitada y se han convertido en uno de los planes estrella para los próximos meses.

Pero si lo que quieres es admirar la arquitectura, te contamos una cita que solo ocurrirá este mes de mayo. La Delegación del Gobierno vuelve a abrir sus puertas a los ciudadanos en la nueva Jornada de Puertas Abiertas que se celebrará el jueves 21 de mayo, a las 12:00 horas, en su sede principal de la calle Miguel Ángel, 25.

Lo más interesante es que esta sede se encuentra en el Palacio de los Marqueses de Borghetto, también conocido como Palacio de Borghetto, es uno de los grandes palacetes históricos del barrio de Almagro.

Este edificio de estilo afrancesado fue construido entre 1913 y 1919 como residencia privada de los marqueses de Borghetto. El proyecto fue obra del arquitecto Ignacio de Aldama, que diseñó un elegante palacete inspirado en los hoteles particulares franceses del siglo XVIII, con una arquitectura que mezcla elementos neoclásicos y barrocos. El edificio destaca por sus fachadas monumentales, su gran balconada y un refinado patio interior cubierto.

Uno de los aspectos más curiosos de su historia es que, tras la Guerra Civil, el palacio se convirtió en sede de la Embajada de Japón en Madrid. De aquella etapa todavía conserva parte de su decoración oriental en algunas salas interiores.

Posteriormente, el edificio pasó a manos de la Diputación Provincial de Madrid y más tarde acogió la Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1985. Desde 1986 es la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

En su interior sobresale la llamada "Sala Rosa", una estancia decorada completamente en tonos rosados (paredes, muebles y tapicerías) que se convirtió en uno de los espacios más emblemáticos del palacio.

El Palacio de Borghetto no suele estar abierto al público, por lo que visitarlo es una oportunidad que solo ocurre pocas veces al año. Para poder formar parte de la visita, tan solo tienes que rellenar el formulario en el mensaje de la cuenta de X de @DGobiernoMadrid.