3 parques acuáticos en Madrid para sobrevivir al calor del verano

En Viajestic somos auténticos amantes de los parques acuáticos, recientemente te contábamos que el tobogán de agua más alto de Europa está en Benidorm y tiene 33 metros de altura.

Por suerte, la región y sus alrededores esconden varios parques acuáticos donde convertir la ola de calor en olas a secas; toma nota porque estos son los tres planes más refrescantes del fin de semana.

Parque Warner Beach

Parque Warner Beach | Parque Warner

La temporada de verano ya ha arrancado en la "playa" del Parque Warner, en San Martín de la Vega, y es la opción perfecta si viajas con niños. Más de 30.000 metros cuadrados de diversión acuática con más de diez atracciones ambientadas en los personajes de DC (de Superman a Aquaman, pasando por Wonder Woman) y cuatro restaurantes donde reponer fuerzas. Abre de 12:00 a 20:00 horas y las entradas generales parten de los 24,90 euros.

Aquopolis Villanueva de la Cañada

Considerado el parque acuático más grande de Europa, el Aquopolis de Villanueva de la Cañada llega a esta ola de calor con novedad bajo el brazo. 'Kilauea', una montaña rusa acuática que alcanza los 35 km/h y los siete metros de altura. A ella se suman más de 15 atracciones de agua, desde la trepidante 'Kangaroa' hasta una playa de arena fina para quienes prefieran la toalla al tobogán. Las entradas generales parten de los 19,90 euros, lo que lo convierte además en la opción más económica de la lista.

Parque de Atracciones

El clásico Parque de Atracciones de la Casa de Campo tiene un póker acuático difícil de superar: 'Los Fiordos' para los amantes de la velocidad, 'Los Rápidos' para dejarse llevar, el mítico 'Aserradero' para el chapuzón exprés y 'Splash Bash', una batalla de cañones de agua pensada para los más pequeños. Su gran baza en plena ola de calor es el horario: abre de 12:00 a 22:00 horas, así que puedes apurar hasta que caiga el sol. Las entradas generales parten de los 30,90 euros.

Sea cual sea tu elección, recuerda los básicos que repiten las autoridades sanitarias en cada episodio de calor extremo:

Hidratación constante

Protección solar generosa

Evitar las horas centrales del día al sol directo

Una cosa es refrescarse y otra volver a casa chamuscado. Lo demás, ya sabes: bañador, chanclas y a disfrutar del verano.