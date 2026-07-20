Madrid se viste de campeona: recorrido, horarios y todo lo que debes saber para vivir la celebración del Mundial

Madrid vuelve a convertirse este lunes en el punto de encuentro de miles de aficionados que quieren celebrar el triunfo de la selección española.

Tras imponerse a Argentina en la final del Mundial, el equipo recorrerá algunas de las principales calles de la capital antes de reunirse con la afición en Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de una jornada histórica.

La selección española levantando la copa del mundo | EFE

¿A qué hora comienza la celebración?

La expedición de la selección aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alrededor de las 12:50 horas. Después, los jugadores tienen previstas las recepciones institucionales con la Casa Real, en el Palacio de la Zarzuela, y posteriormente con el Gobierno en el Palacio de la Moncloa. La recepción con los Reyes está prevista para las 16:30 horas.

El recorrido del autobús por Madrid

Tras los actos oficiales, la selección recorrerá Madrid en un autobús descubierto. El itinerario confirmado partirá desde el Intercambiador de Moncloa y pasará por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital, entre ellos:

Moncloa - Calle Princesa - Alberto Aguilera - Plaza de Colón - Calle Goya - Serrano - Puerta de Alcalá - Calle Alfonso XII - Calle Montalbán - Plaza de Cibeles

El gran acto con la afición tendrá lugar en la Plaza de Cibeles.

La gran fiesta será en Cibeles

La celebración en Cibeles comenzará a partir de las 18:00 horas, aunque la llegada del autobús con los campeones está prevista para la noche, una vez finalice el recorrido por la ciudad. Habrá actuaciones musicales, animación y un escenario instalado frente al Palacio de Cibeles para recibir a los jugadores.

Aficionados festejando el mundial de España | Gtres

Si vas a asistir, ten en cuenta estos cambios

El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un dispositivo especial de movilidad y seguridad. Entre las principales medidas destacan:

- Cortes progresivos de tráfico en el entorno de Cibeles y el recorrido.

- Refuerzo de varias líneas de Metro.

- Cierre de la estación Banco de España por motivos de seguridad.

- Desvíos en numerosas líneas de EMT y restricciones en algunas zonas del centro.

Las autoridades recomiendan desplazarse en transporte público y acudir con suficiente antelación debido a la gran afluencia prevista.