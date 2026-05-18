Cómo entrar gratis a la Galería de las Colecciones Reales de Madrid por el Día Internacional de los Museos

La Galería de las Colecciones Reales ha diseñado un amplio programa cultural para conmemorar el Día Internacional de los Museos (18 de mayo). Desde el 18 al 19 de mayo, el museo realizará una serie de actividades, entre las que destacan charlas, conversaciones, visitas a los almacenes y acceso gratuito, que incidirán en el potencial de los museos para actuar como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro y entre las comunidades de todo el mundo.

El programa, articulado mediante distintos formatos, tiene por objeto generar nuevas miradas sobre el patrimonio cultural para que el público tenga diferentes enfoques que respondan al devenir constante de la sociedad actual.

La Galería ofrece la actividad "Confluencias" para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Mediante pequeñas charlas informales y cercanas, el público podrá conocer de manera directa algunas piezas clave del museo que permiten trazar la evolución histórica, estética y del gusto artístico a lo largo de cinco siglos.

Por ejemplo, el día 18 de mayo hay una visita guiada para conocer los almacenes de bienes culturales de la Galería de las Colecciones Reales. De la mano del personal técnico del departamento de Registro podrás apreciar un espacio de gran relevancia arquitectónica, aprender los sistemas de almacenamiento y conocer las principales medidas de conservación de los bienes culturales que en ellos se custodian.

Cómo entrar gratis a la Galería de las Colecciones Reales

Para facilitar el acceso de todos los ciudadanos al importante legado que conservaba y exhibe, la Galería de las Colecciones Reales cuenta con un amplio horario de apertura, 10 horas al día los 7 días de la semana, y además establece una serie de días y horas semanales con acceso gratuito. Durante la conmemoración del Día Internacional de los Museos (18 de mayo), la entrada será gratuita y los tickets se dispensarán en las taquillas del museo no siendo posible la reserva por la web.

Fuera de estas actividades por el Día Internacional de los Museos, la Galería de las Colecciones Reales abre gratis de lunes a jueves (no festivos) de 18:00 a 20:00 horas.