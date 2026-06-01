Feria del Libro 2026: Todos los planes que puedes hacer en Madrid en El Retiro

La Feria del Libro de Madrid se celebra en el Parque de El Retiro hasta el 14 de junio. El acceso es totalmente gratuito y, en su 85.ª edición, el hilo conductor de este año es el humor.

Feria del Libro de Madrid | iStock

A continuación te dejamos los mejores planes para organizar tu visita:

Consulta las firmas de autores

La feria reúne a más de 350 casetas. Puedes buscar en el Buscador de Firmas de la web oficial a tus escritores favoritos y organizar tu ruta de dedicatorias.

Disfruta de las actividades especiales

Este año la agenda gira en torno al humor, por lo que encontrarás charlas, monólogos, mesas redondas sobre humor gráfico y presentaciones dinámicas en distintos espacios del recinto.

Planes infantiles y familiares

Los más pequeños tienen un gran protagonismo con cuentacuentos, lecturas teatralizadas y talleres pensados para fomentar el hábito lector de manera lúdica. En este enlace puedes encontrar la programación con todos los eventos.

Haz una parada para merendar

VIPS vuelve a ser la marca de restauración oficial de la Feria del Libro de Madrid y, bajo el lema "Comer es Cultura", ofrecerá una agenda cultural gratuita con encuentros literarios, clubes de lectura y conversaciones con autores en su quiosco junto a la Puerta de Sainz de Baranda. Además, estará presente con cuatro espacios gastronómicos donde los visitantes podrán hacer una pausa entre libros y firmas.

Entre las actividades destacan un club de lectura sobre El ejército ciego de David Toscana, el encuentro "Tardeo de autor" con Manu García del Moral (@secretosdemadrid) y Jaime Rodríguez Pérez-Olleros, y las "Meriendas de autor" con Jacobo Bergareche, Paloma Herce y Miguel Gane. La programación se completa con una edición especial de la revista Normal, que este año contará con portadas protagonizadas por Arturo Pérez-Reverte y Coco Dávez.

Visita la biblioteca y la Casa de Fieras

Otra de las cosas que no te puedes perder es visitar la Biblioteca Pública Eugenio Trías-Casa de Fieras de El Retiro, que fue inaugurada el 29 de abril de 2013. El edificio que alberga la biblioteca fue originariamente parte de las instalaciones que la Casa de Fieras tenía en el Parque de El Retiro, construido en tiempos de Fernando VII.