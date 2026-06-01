TE LO CONTAMOS
Qué estaciones de Metro de Madrid estarán cerradas por la visita del Papa León XIV
La visita del papa León XIV a Madrid traerá consigo importantes cambios en la movilidad de la capital durante varios días. Además de cortes de tráfico y desvíos en el transporte público, Metro de Madrid cerrará temporalmente varias estaciones.
Publicidad
Esta semana tiene lugar uno de los acontecimientos más esperados del año: la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio. Durante los próximos días tendrá lugar un amplio dispositivo de seguridad y movilidad que afectará, sobre todo, al transporte público.
En concreto, Metro de Madrid cerrará temporalmente varias estaciones situadas en los puntos clave de la visita del Pontífice, ya que los actos principales tendrán lugar en la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles.
A continuación te contamos cuáles son las estaciones de Metro de Madrid que estarán cerradas:
Estaciones cerradas de Metro de Madrid durante la visita del Papa
Sábado 6 de junio
- Plaza de Lima: entre las 17:00 horas y las 22:00 horas
- Estadio Santiago Bernabéu: entre las 17:00 horas y las 22:00 horas
- Nuevos Ministerios: Solo los accesos próximos a la Plaza de Lima
- Cuzco
Domingo 7 de junio
- Bilbao: de 06:00 a 10:00 horas
- Tribunal: de 06:00 a 10:00 horas
- Plaza de España: de 06:00 a 10:00 horas
- Noviciado: de 06:00 a 10:00 horas
- Ópera: de 06:00 a 10:00 horas
- Sol: de 06:00 a 10:00 horas
- Sevilla: de 06:00 a 14:00 horas
- Banco de España: de 06:00 a 14:00 horas
- Retiro: de 06:00 a 14:00 horas
- Príncipe de Vergara: de 06:00 a 10:00 horas
- Serrano: de 06:00 a 14:00 horas
- Colón: de 06:00 a 14:00 horas
- Chueca: de 06:00 a 14:00 horas
- Velázquez: de 10:00 a 14:00 horas
Ampliación de horario y líneas afectadas
Las líneas de Metro de Madrid más afectadas serán la 1, la 2, la 4, la 5, la 6, la 3 y la 10. Sin embargo, Metro ampliará su horario hasta las 02:30 de la madrugada del sábado al domingo, habrá un refuerzo en la frecuencia de los trenes del 125% y los autobuses de la EMT y el servicio de BiciMAD será gratuito del 3 al 9 de junio.
Publicidad