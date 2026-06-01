Qué estaciones de Metro de Madrid estarán cerradas por la visita del Papa León XIV

Esta semana tiene lugar uno de los acontecimientos más esperados del año: la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio. Durante los próximos días tendrá lugar un amplio dispositivo de seguridad y movilidad que afectará, sobre todo, al transporte público.

En concreto, Metro de Madrid cerrará temporalmente varias estaciones situadas en los puntos clave de la visita del Pontífice, ya que los actos principales tendrán lugar en la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles.

A continuación te contamos cuáles son las estaciones de Metro de Madrid que estarán cerradas:

Estaciones cerradas de Metro de Madrid durante la visita del Papa

Sábado 6 de junio

Plaza de Lima : entre las 17:00 horas y las 22:00 horas

: entre las 17:00 horas y las 22:00 horas Estadio Santiago Bernabéu : entre las 17:00 horas y las 22:00 horas

: entre las 17:00 horas y las 22:00 horas Nuevos Ministerios: Solo los accesos próximos a la Plaza de Lima

Solo los accesos próximos a la Plaza de Lima Cuzco

Domingo 7 de junio

Bilbao: de 06:00 a 10:00 horas

de 06:00 a 10:00 horas Tribunal: de 06:00 a 10:00 horas

de 06:00 a 10:00 horas Plaza de España: de 06:00 a 10:00 horas

de 06:00 a 10:00 horas Noviciado : de 06:00 a 10:00 horas

: de 06:00 a 10:00 horas Ópera: de 06:00 a 10:00 horas

de 06:00 a 10:00 horas Sol: de 06:00 a 10:00 horas

de 06:00 a 10:00 horas Sevilla: de 06:00 a 14:00 horas

de 06:00 a 14:00 horas Banco de España : de 06:00 a 14:00 horas

: de 06:00 a 14:00 horas Retiro : de 06:00 a 14:00 horas

: de 06:00 a 14:00 horas Príncipe de Vergara: de 06:00 a 10:00 horas

de 06:00 a 10:00 horas Serrano: de 06:00 a 14:00 horas

de 06:00 a 14:00 horas Colón: de 06:00 a 14:00 horas

de 06:00 a 14:00 horas Chueca: de 06:00 a 14:00 horas

de 06:00 a 14:00 horas Velázquez: de 10:00 a 14:00 horas

Ampliación de horario y líneas afectadas

Las líneas de Metro de Madrid más afectadas serán la 1, la 2, la 4, la 5, la 6, la 3 y la 10. Sin embargo, Metro ampliará su horario hasta las 02:30 de la madrugada del sábado al domingo, habrá un refuerzo en la frecuencia de los trenes del 125% y los autobuses de la EMT y el servicio de BiciMAD será gratuito del 3 al 9 de junio.