El pueblo más bonito de España para viajar en junio de 2026 está en Cataluña según National Geographic

¡Junio ya está aquí! Y con él llegan los viajes, los planes, las escapadas, las reuniones con amigos y familia. Como bien sabrás, cada mes National Geographic elige un pueblo como el más bonito de España, en mayo, el afortunado fue Iznájar, en Córdoba, pero... ¿cuál es el de junio?

Para esta ocasión, la revista ha elegido a Durro, uno de los pueblos más bellos del Pirineo catalán. Se encuentra en la Vall de Boí (Lleida), a más de 1.300 metros de altitud, y destaca por sus casas de piedra, tejados de pizarra, calles medievales y su impresionante patrimonio románico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Lo primero que tienes que hacer si lo visitas es pasear por su casco histórico, con empinadas y sinuosas calles, una arquitectura tradicional pirenaica y rincones encantadores como la fuente o la antigua Casa Mariana.

El gran símbolo del pueblo es la Església de la Nativitat de Durro, una joya del románico catalán incluida en el conjunto de iglesias de la Vall de Boí protegidas por la UNESCO. Destacan su campanario, su pórtico y la mezcla de elementos románicos, góticos y barrocos.

Uno de los planes imprescindibles es acercarse a Sant Quirc de Durro, una pequeña ermita situada en una colina con unas vistas espectaculares del valle y de las montañas pirenaicas. Es del siglo XII y también está declarada Patrimonio de la UNESCO.

Y si quieres disfrutar de unas vistas impresionantes a los valles o pueblos cercanos, desde el pueblo o sus alrededores parten varias rutas cortas que te llevan a miradores como el de la Escaleta o el del Racó.