La piscina de agua salada más grande de Madrid ya tiene fecha de apertura para este verano 2026

Ahora que ya estamos en pleno mes de junio, las altas temperaturas nos están pidiendo un respiro refrescante y una de las mejores formas de hacerlo es aprovechar las piscinas de Madrid, como es el caso de Riosequillo (Buitrago de Lozoya), considerada la piscina natural más grande de España.

Pero si lo que quieres es una escapada a la playa, Madrid (aunque no tenga) también tiene una solución: la conocida "playa de Parla". Se trata de la Piscina de Agua Salada-Balneario, ubicada en la Avenida de las Américas.

Abrirá el próximo sábado 13 de junio y cuenta con más de 3.000 metros de agua salada, una entrada progresiva que imita al mar y la arena de la playa y 3 vasos, entre ellos uno infantil y otro al que se accede mediante un tobogán gigante.

Cerrará el 30 de agosto, su horario es de lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas y los precios son los mismos que los del 2025: