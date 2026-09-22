BuzzAttack amplía su juego en Madrid y abre una segunda sede en el centro comercial X-Madrid

Madrid suma un nuevo plató para quienes disfrutan de los concursos de televisión, los retos en equipo y la competición entre amigos. BuzzAttack, la experiencia inmersiva creada por la empresa española Bombastik! y coproducida junto a Fever, abrirá una segunda sede en el centro comercial X-Madrid, en Alcorcón, a partir del 18 de septiembre de 2026.

La propuesta, que seguirá manteniendo operativo su espacio en Chamberí, amplía su presencia en la Comunidad de Madrid con el objetivo de acercarse a nuevos públicos y facilitar las reservas de grupos, celebraciones y eventos corporativos desde distintos puntos de la región.

BuzzAttack propone una partida de 60 minutos en la que los asistentes se convierten en concursantes de un programa de televisión. Nada más entrar, los jugadores acceden a un espacio ambientado como el backstage de un plató, donde pueden tomar una bebida antes de ocupar los podios y comenzar la competición por equipos.

El juego reúne pruebas inspiradas en algunos de los grandes formatos de la pequeña pantalla, desde Cifras y Letras o La ruleta de la suerte hasta Jeopardy! o ¿Quién quiere ser millonario?. Un presentador basado en inteligencia artificial guía cada partida y lanza preguntas sobre cultura pop, música, deporte, actualidad, cine y televisión.

Pero no todo depende de los conocimientos. Entre las rondas de preguntas, los equipos deben enfrentarse a minijuegos de estilo arcade que pueden otorgarles ventajas estratégicas. Si superan el reto, tendrán la oportunidad de girar una gran ruleta capaz de alterar la puntuación, tanto a favor como en contra, y mantener la incertidumbre hasta el final.

Además, cada participante puede elegir durante el registro algunas de sus categorías favoritas, de modo que el contenido se adapta parcialmente al grupo y ninguna partida es exactamente igual a la anterior.

La experiencia cuenta con dos modalidades. La primera sigue un formato clásico de concurso televisivo y está dirigida a familias, grupos de amigos o actividades de team building. La segunda, pensada para público adulto, incorpora un tono más irreverente, preguntas sobre los propios participantes y situaciones inesperadas inspiradas en juegos de humor como Cards Against Humanity.

Con capacidad para hasta 12 jugadores por sala, BuzzAttack se presenta como un plan para cumpleaños, despedidas, planes entre amigos, celebraciones y actividades corporativas. La nueva apertura en X-Madrid permite aumentar la disponibilidad para reservas privadas y consolidar una fórmula que combina tecnología, competición y ocio compartido.

La experiencia forma parte de la apuesta de Bombastik! por reinventar el entretenimiento colectivo. La compañía ya está detrás de Glow or Go!, un arcade real presente en Madrid y Melbourne, y ahora refuerza su oferta en la capital con este concurso en el que saber mucho ayuda, aunque jugar bien puede ser todavía más decisivo.

Todo lo que necesitas saber sobre BuzzAtack X-Madrid

Fecha de apertura: Abierto desde el 18 de septiembre de 2026.

Ubicación: Centro Comercial X-Madrid, calle Oslo, 53, Alcorcón (Madrid).

Duración: 60 minutos por partida.

Capacidad: Hasta 12 participantes por sala.

Modalidades: Concurso clásico para todos los públicos y una versión para adultos con un tono más desenfadado.

Edad: Los menores de 13 años deben participar acompañados por un adulto. Los menores de 16 años solo pueden participar si hay un adulto presente en el recinto.

Entradas: Disponibles a través de la web y la aplicación de Fever.