Cómo llegar a Macondo Park para los conciertos de Shakira en Madrid: guía con el transporte público

Este mes de octubre Madrid se ha llenado de muchos eventos multitudinarios, como la Fórmula 1, los conciertos de Aitana y ahora llega la residencia de Shakira.

La cantante aterriza en Madrid con una de las citas musicales más esperadas del año. La artista colombiana ofrecerá 12 conciertos los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre de 2026 en el recinto Iberdrola Music, situado en Villaverde.

El espacio acogerá también Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el universo de Gabriel García Márquez que forma parte de la experiencia 'Es Latina'. El recinto contará con gastronomía, literatura, moda, arte y diferentes propuestas culturales antes de los conciertos de Shakira.

Ante una previsión de alrededor de 57.000 asistentes diarios, el Ayuntamiento de Madrid recomienda acudir utilizando el transporte público y ha diseñado un plan especial de movilidad. Estas son las principales opciones para llegar.

Cómo llegar a Macondo Park en Metro

Una de las alternativas para desplazarse hasta el recinto es el Metro de Madrid. Las estaciones indicadas en el plan de movilidad son Villaverde Alto, de la Línea 3, y Los Espartales, de la Línea 12 de MetroSur.

Además, para facilitar el regreso después de los conciertos, está previsto reforzar las líneas 3 y 12 entre las 00:00 y las 01:30 horas. El horario habitual de funcionamiento de Metro es de 06:00 a 01:30 horas.

Desde Villaverde Alto, los asistentes podrán caminar hacia el recinto por Valle de Tobalina, avenida Real de Pinto y Laguna Dalga, donde se encuentran los accesos peatonales.

Cómo llegar en Cercanías

También se puede llegar a los conciertos de Shakira utilizando Cercanías Madrid.

Las estaciones recomendadas son Villaverde Alto, por donde pasan las líneas C-4a, C-4b y C-5, y San Cristóbal Industrial, correspondiente a la línea C-3.

Quienes lleguen desde San Cristóbal Industrial podrán dirigirse caminando hacia el recinto a través de calle Laguna Dalga.

Hay que tener especialmente en cuenta el horario de regreso: el servicio habitual de Cercanías funciona aproximadamente hasta las 23:45 horas, por lo que para abandonar el recinto después del concierto pueden resultar más convenientes Metro o la lanzadera especial habilitada por la EMT.

Autobuses para llegar a los conciertos de Shakira

Otra alternativa es utilizar los autobuses urbanos e interurbanos que prestan servicio en esta zona de Madrid.

Entre las líneas de la EMT se encuentran la 22, 79, T41 y N14, mientras que también pasan por el entorno las líneas interurbanas 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 461, 488, N805 y N807.

No obstante, algunas líneas pueden experimentar modificaciones o desvíos como consecuencia de los cortes de tráfico establecidos durante las jornadas de concierto.

Lanzadera gratuita desde Villaverde hasta Atocha

Una de las principales novedades del dispositivo será el servicio especial gratuito de autobuses eléctricos de la EMT para facilitar la salida del recinto.

La lanzadera partirá desde la avenida Gran Vía de Villaverde, en las inmediaciones de la calle San Jenaro, y realizará paradas únicamente para bajar viajeros en Legazpi y Atocha.

Funcionará desde las 23:00 hasta las 02:00 horas de la madrugada, con frecuencias previstas de entre 7,5 y 15 minutos. El tiempo estimado del recorrido oscilará entre los 14 y los 35 minutos, dependiendo de las condiciones de circulación.

¿Dónde está la entrada de Macondo Park?

El recinto se encuentra en el espacio Iberdrola Music, al sur de Villaverde Alto, delimitado por Laguna Dalga, avenida Real de Pinto, la M-45 y Camino de la Rabia.

El acceso peatonal principal para el público general estará en calle Laguna Dalga, frente a los números 36-38 y a la altura de Laguna de Cameros. También habrá accesos secundarios, incluido uno destinado a entradas VIP y personas con movilidad reducida.

Macondo Park abrirá desde las 12:00 horas, mientras que el acceso a la zona de pista y gradas se producirá a partir de las 20:00 horas. Según el plan municipal, los conciertos se desarrollarán de 21:00 a 23:00 horas y la salida del recinto se realizará progresivamente hasta la 01:00.

Mejor evitar el coche para ir a Macondo Park

El Ayuntamiento de Madrid recomienda priorizar el transporte público y evitar acudir en vehículo privado debido a la gran cantidad de asistentes y a las restricciones y cortes de tráfico previstos alrededor del recinto.

Las zonas de aparcamiento habilitadas por la organización dentro del recinto están vinculadas exclusivamente a determinados tipos de entradas o acreditaciones. Por ello, para la mayoría de los asistentes, Metro, Cercanías y autobús serán las principales alternativas para llegar a Macondo Park y disfrutar de los conciertos de Shakira en Madrid.