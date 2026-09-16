El Banco de España abre sus puertas gratis: cómo reservar plaza para una de las visitas más solicitadas de Madrid

El Banco de España, el banco central del país, vuelve a abrir gratis las puertas de su sede en la plaza de Cibeles.

Se trata de un edificio señorial del siglo XIX, obra de los arquitectos Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra, y uno de los más inaccesibles de la capital durante el resto del año. Su interior guarda una escalera monumental de mármol de Carrara, rejería francesa, vidrieras con motivos alegóricos, detalles en hierro fundido e incluso algunos toques Art Decó.

Cómo conseguir entrada gratis

Las visitas forman parte del programa de Puertas Abiertas, y este año llegan con más plazas que nunca: más de 33.000 entradas disponibles, un 18% más que en la edición anterior. En total, se han programado más de 1.000 visitas guiadas, que arrancan el 25 de septiembre.

Las entradas se pueden reservar desde hoy, 16 de septiembre, a las 12:00 horas, así que conviene estar atento si no se quiere quedar fuera: este tipo de citas suele agotarse rápido.

Otras visitas guiadas gratuitas en Madrid

El Banco de España no es la única joya arquitectónica de la ciudad a la que se puede acceder sin pagar. Madrid cuenta con varias rutas gratuitas que permiten descubrir algunos de sus edificios más icónicos, como el Palacio del Senado, el Tribunal Supremo, la Bolsa de Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Casa de Lope de Vega, el Palacio de Fomento o el Museo de la Molinería.