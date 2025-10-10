Día de la Hispanidad: 5 escapadas para el "puente" del 12 de octubre

Este fin de semana se celebra el Día de la Hispanidad y son muchas las personas que aprovechan para hacer un pequeño viaje o escapada. Y es que, aunque solo 5 comunidades pasan el festivo al lunes 13 de octubre, seguro que más de uno quiere aprovechar el fin de semana, tenga puente o no.

Madrid es, sin duda, uno de los destinos más populares para esta fecha, ya que tiene multitud de actividades programadas, como conciertos gratuitos y algunos planes más culturales como los museos y monumentos que puedes visitar gratis. Además, cabe recordar que el domingo es el tradicional desfile militar de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, si optas por salir de la capital e ir a otros lugares de España, a continuación te dejamos una lista con 5 escapadas de un fin de semana.

Toledo

Vista de la ciudad de Toledo | iStock

Está declarada Patrimonio de la Humanidad y se encuentra muy cerca de Madrid, por lo que es ideal para una escapada corta. Puedes pasear por su casco histórico medieval, visitar la Catedral Primada o el Alcázar. Si eres de buen comer, también tienes una gastronomía con la que se te caerá la baba, como sus carcamusas o el mazapán.

Sierra de Cazorla (Jaén)

Cazorla, Jaén | iStock

Es el mayor espacio protegido de España, cuenta con paisajes espectaculares, cascadas y rutas de senderismo, como la que puedes hacer por el Río Borosa. También puedes visitar el nacimiento del Guadalquivir, avistar ciervos o descansar en casas rurales.

Cádiz

Playa de La Caleta, en Cádiz | iStock

Si eres de los que echa de menos el mar en octubre, este destino combina historia, mar y alegría. Este mes todavía tiene un clima agradable y puedes pasear por su casco viejo, disfrutar de la playa de La Caleta, visitar Tarifa o Vejer de la Frontera. ¡Y que decir de sus platos típicos!

Sevilla

Sevilla, en Andalucía | iStock

Sin duda, es una de las ciudades más bonitas de España, está llena de vida, monumentos y gastronomía. Puedes ver la Catedral y la Giralda, pasear por el barrio de Santa Cruz, visitar la Plaza de España y probar sus tapas en Triana.

Palma de Mallorca

Castillo de Bellver, en Palma de Mallorca | iStock

Si tienes "mono" de avión y quieres coger un vuelo, Palma de Mallorca tiene aún tiene un clima cálido en octubre y muchos menos turistas que en verano. Este destino combina playa, naturaleza y patrimonio y puedes visitar la Catedral o el Castillo de Bellver, hacer rutas por la Serra de Tramuntana y disfrutar de sus calas.