Los mejores restaurantes de Madrid para comer o cenar en septiembre

Ya sabes que en Viajestic no solo nos gusta viajar y descubrir nuevos destinos, sino también su gastronomía. Como cada mes, te dejamos una lista de los mejores restaurantes de Madrid para comer o cenar... ¡para este septiembre!

Urrechu Zoco

Urrechu Zoco abrió sus puertas en Pozuelo de Alarcón en diciembre de 2002 y, más de dos décadas después, se ha consolidado como la "casa madre" del Grupo Urrechu. El restaurante, impulsado por Íñigo Urrechu, Antonio Menéndez, Tino y Manuel Marrón, busca que los comensales se sientan como en casa, con una decoración inspirada en los caseríos vascos y las sidrerías asturianas.

Su propuesta gastronómica gira alrededor de la cocina vasco-navarra y el producto de primera calidad, combinando recetas tradicionales con pequeños guiños contemporáneos. La carta incluye platos como el marmitako de gamba roja, el bacalao al pil-pil, el cachopo de ternera asturiana o el arroz meloso de carabineros, además de elaboraciones de temporada que van cambiando a lo largo del año.

Otro de sus grandes atractivos es la parrilla abierta al salón, donde carnes y pescados se preparan a la vista de los clientes en forma de showcooking. Entre sus especialidades destacan el chuletón de Simmental, el medallón de ternera blanca, el bonito a la parrilla y los chipirones, reforzando una propuesta basada en la cocina artesanal y el protagonismo de las brasas.

SEXTO

Grupo Kapital ha abierto este mes de septiembre SEXTO, el nuevo restaurante gastronómico del chef Juan Suárez de Lezo, ubicado en Atocha 125, Madrid. El espacio, con capacidad para solo 20 comensales y abierto exclusivamente al mediodía, ofrecerá un único menú degustación de doce pases inspirado en la trayectoria personal y profesional del chef, desde sus raíces familiares en Córdoba hasta sus experiencias y viajes por Asia, Latinoamérica y Europa.

El menú combina memoria, producto y técnica a través de elaboraciones como el bombón de mar, el ceviche y guiso de cigalas, las Sopas de Córdoba (reinterpretación del salmorejo, gazpacho y ajo blanco), las texturas de carabinero, el rodaballo con guisantes lágrima o el corzo con croissant de patata. La experiencia se desarrollará en un espacio íntimo y elegante de inspiración Art Decó, con cocina vista, mármol, piedra y un reservado para quienes busquen mayor privacidad.

La propuesta se completa con una bodega centrada principalmente en vinos españoles y franceses, apostando por pequeños productores, elaboraciones singulares y referencias de producción limitada. Con esta apertura, Atocha 125 reunirá dos conceptos independientes: la propuesta inmersiva y vanguardista de Quintoelemento y la alta cocina de autor de SEXTO.

The Club

El Club Financiero Génova, situado en las plantas 14 y 15 del Centro Colón de Madrid, vive una nueva etapa de la mano de Azotea Grupo y Familia La Ancha. El histórico club, inaugurado originalmente en 1973, fue renovado para adaptar su esencia a un concepto más contemporáneo y abrir parte de su propuesta al público general. Sus más de 2.800 metros cuadrados reúnen restauración, coctelería, terrazas, espacios para eventos y unas vistas panorámicas de 360 grados de Madrid.

Dentro de este espacio se encuentra Restaurante The Club, cuya propuesta gastronómica está liderada por Nino Redruello y se inspira en la tradición de Familia La Ancha, poniendo el foco en el producto y el recetario español desde una perspectiva actual. La oferta se completa con Oyster Bar y Azotea The Club, situada en la planta 15 y enfocada en la coctelería, la música y el picoteo, convirtiendo el proyecto en una propuesta que combina gastronomía y ocio en pleno centro de la capital.

Ahora, Restaurante The Club amplía su oferta con "Fuera de Carta", un nuevo ciclo de talleres que permitirá al público descubrir lo que ocurre detrás de la cocina y la barra. Entre septiembre y noviembre se celebrarán cinco experiencias para grupos de 20 personas dedicadas a la coctelería, la tortilla, el champagne, la pastelería y los aperitivos, de la mano de profesionales como Nino Redruello, Luca Anastasio o Manuel Lerena. Las actividades podrán reservarse tanto para disfrutarlas personalmente como para regalarlas.

Candeli

El restaurante Candeli, situado en la calle Ponzano de Madrid, celebra unas nuevas jornadas gastronómicas dedicadas a la chuleta de vaca de raza Cachena, autóctona del norte de Portugal y Galicia. Criada tradicionalmente en régimen extensivo en zonas montañosas, esta carne destaca por su textura tierna y jugosa y su intenso sabor. En Candeli se sirve con una maduración de entre 45 y 60 días y estará disponible hasta fin de existencias.

La chuleta, con un precio de 95 euros el kilo, puede acompañarse con un Ribera del Duero Cillar de Silos Crianza por 29 euros la botella. Además, el restaurante completa su oferta de temporada con productos como el tomate de Aranjuez, los carabineros XL y la gamba blanca procedentes de Isla Cristina, manteniendo su apuesta por la materia prima de calidad y los productos de temporada.