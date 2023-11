El Manantial de los Sueños 2023: El parque temático de Navidad de Madrid está inspirado en los Elfos

La Navidad está a la vuelta de la esquina y ya son muchas las ciudades que están preparando sus espectáculos para estas fechas tan importantes. Uno de los más esperados es el Manantial de los Sueños: El origen de la Navidad, que se celebra por segundo año consecutivo en el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII de Madrid.

La edición de este 2023 tiene lugar desde el próximo 30 de noviembre hasta el 6 de enero de 2024 y está inspirada en La Rebelión de los Elfos. Pista de hielo, espectáculos, mercadillo navideño, pasacalles, talleres y mucha magia y diversión es lo que se encontrarán los pequeños (y no tan pequeños) en este parque temático navideño este año. ¡Hasta tiene una casa de Papá Noel gratuita!

Temática del Manantial de los sueños 2023

"Dice la leyenda que existe un libro mágico que si lo abres 30 días antes del solsticio de invierno emergen dos Reinos que dan origen a la mágica historia del Manantial de los Sueños. El Origen de la Navidad", comienza la descripción.

"En el Reino de las Hadas sus seres son únicos y maravillosos. El polvo de estrellas de las hadas y el agua que allí emana son el origen de todos los mundos fantásticos conocidos. En el Reino de los Elfos poseen las llaves de todas las puertas de las casas de los niños para cumplir sus mejores deseos y hacerles sonreír cada navidad", reza el argumento de la temática de este año.

"Allí existe un elfo, Fulanito, que es envidioso y gruñón, no soporta que en el Reino de las Hadas posean polvo de estrellas. Cegado por la envidia, Fulanito desea gobernar ese maravilloso Reino. En el Reino de las Hadas se encuentra Hontana, el lago helado donde cada año surge un nuevo Despertar de la Navidad con la ayuda del polvo de estrellas y las primeras gotas de agua que emergen en él. Hubo un año que esté bien tan preciado comenzó a escasear, algo estaba sucediendo… ¿tendría Fulanito algo que ver?", se puede leer en la página web oficial.

Horarios, entradas y todo lo que necesitas saber

El Manantial de los Sueños: El Origen de la Navidad de este 2023 se celebra del 30 de noviembre al 6 de enero de 2023 y su horario es desde las 16:00 horas hasta las 22:00 horas.

La entrada general tiene un precio de 15 euros por persona (más 1,5 euros por gastos de distribución) e incluye el acceso al recinto, 3 experiencias (paseo de las hadas, laberinto de los Elfos y el show Gèiser Navidad), también incluye una consumición y podrás disfrutar de los 50.000 metros cuadrados de naturaleza mágica, zonas de restauración, el mercado navideño, los pasacalles, los photocalls, la cantina de los sueños y todas las experiencias y espectáculos que brinda la visita.

Por otro lado, la entrada plus Hontana, que tiene un precio de 28 euros por persona (más 2 euros de gastos de distribución) incluye todo lo que tiene la entrada general más un espectáculo extra: El espectáculo Hontana. El viaje a Nébula. Los menores de 36 meses no necesitan entrada, siempre que no ocupen localidad en el show y lo vean encima del regazo de sus padres.

Las entradas se pueden adquirir mediante la página web oficial y, si los visitantes lo desean, se pueden añadir de forma extra otras experiencias como el Campamento Real, los desfiladeros de hielo o el patinaje sobre hielo.