Servicios mínimos en el transporte de Madrid por la huelga general del 15 de octubre por Palestina: Metro, autobuses y cercanías

Este miércoles 15 de octubre hay convocada una huelga general en apoyo a Palestina y que afectará a gran parte del transporte público de Madrid, como es el caso del Metro, autobuses y cercanías.

La huelga está convocada por sindicatos y colectivos como CGT, Solidaridad Obrera, ASC, Confederación Intersindical, Madrid por Palestina, BDS y los sindicatos mayoritarios como UGT y CCOO han convocado paros parciales cada dos horas por turno.

Por lo tanto, y para facilitar la movilidad de la gran mayoría de personas que residen y trabajan en Madrid, al igual que para los que visitan la ciudad un día como hoy, queremos contarte cuáles son los servicios mínimos en el transporte público:

Cercanías: Contará con el 75% de servicios mínimos en hora punta y 50% en hora valle.

Contará con el 75% de servicios mínimos en hora punta y 50% en hora valle. Metro de Madrid : Servicios mínimos del 80% de trenes en hora punta (7:30-9:30, 14:00-16:00, 18:00-20:00) y 50% en hora valle.

: Servicios mínimos del 80% de trenes en hora punta (7:30-9:30, 14:00-16:00, 18:00-20:00) y 50% en hora valle. Metro Ligero: Contará con el 50% en hora punta y 30% en hora valle.

Contará con el 50% en hora punta y 30% en hora valle. EMT : Servicios mínimos del 30% en la red específica y 20% en la concurrente durante toda la jornada.

: Servicios mínimos del 30% en la red específica y 20% en la concurrente durante toda la jornada. Autobuses Interurbanos/Urbanos: Contarán con el 50% desde inicio hasta 9:30 y del 45% el resto del día.

Los trenes de Media Distancia de Renfe contarán con una media del 65% de los servicios habituales, asegurando como mínimo un tren por sentido y día. En el caso de Alta Velocidad y Larga Distancia, los servicios mínimos serán del 73% del total.