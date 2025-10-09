Halloween en el Parque de Atracciones de Madrid: Pasajes del terror, espectáculos y más

Halloween ya casi está aquí y los parques temáticos de todo el mundo ya están preparando todos los eventos y actividades para la fecha. Y claro, en Madrid no se iban a quedar atrás. Recientemente te contábamos todo lo que puedes disfrutar en Parque Warner y ahora vamos con el Parque de Atracciones.

El Parque de Atracciones de Madrid también se transforma en un escenario de emoción y terror para toda la familia. Como novedad, los más pequeños podrán vivir su propio Halloween durante las mañanas en los nuevos pasajes infantiles: "El Castillo Misterioso", una historia divertida y mágica llena de enigmas, donde descubrirán que los vampiros no siempre son lo que parecen, y "La Pirámide Maldita", una aventura inolvidable en el corazón del desierto en la que se adentran en una pirámide oculta durante siglos, llena de jeroglíficos, trampas y guardianes eternos.

Asimismo, el parque, contará con pasajes del terror como "Asylum", "El templo de Shanarkai", "El Viejo Caserón" y "Nosferatu", auténticos recorridos de miedo donde cada instante multiplica la tensión. Además, TheWalkingDeadExperience, único pasaje de pago, también tendrá sus puertas abiertas.

Además de la ambientación temática en cada rincón, el parque contará con una programación de espectáculos con propuestas para todos los públicos que pondrán los nervios de los visitantes a prueba. Destacan shows como el mundo apocalíptico recreado en "Scream Show" y la fiesta para toda la familia con personajes Nickelodeon favoritos como Bob Esponja, Patricio, Dora La Exploradora, Chase, Marshall o Skye en "Nickelodeon Halloween Party" en el Gran Teatro Auditorio.

Sin olvidar la ScareZone Área 51, una zona inmersiva de ciencia ficción que transporta a los visitantes a los misterios más oscuros. Para terminar el día, una salida zombie invadirá las calles del parque, aportando el broche perfecto para una jornada de miedo.

Todo ello se suma a las más de 30 atracciones del parque para todos los públicos, que ofrecerán a los visitantes una jornada completa de ocio, adrenalina, diversión y mucho terror.