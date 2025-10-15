Navidad en Puy du Fou: El belén viviente más grande de España y un mercadillo navideño gigante

Uno de los parques temáticos más galardonados del mundo es, sin duda, Puy du Fou, ubicado en Toledo. Miles de personas lo visitan cada año para poder disfrutar de su historia y los espectáculos, pero lo cierto es que hacerlo en Navidad es impresionante.

La temporada navideña en Puy du Fou comienza el 29 de noviembre de 2025 y tiene lugar hasta el 4 de enero de 2026, para que tanto grandes como pequeños puedan celebrar la época más mágica del año en un lugar lleno de emoción e historia.

Espectáculos históricos y navideños

Podrás disfrutar de un viaje a través de los siglos con los grandiosos espectáculos del parque:

El Último Cantar: Descubre las hazañas del Cid Campeador en el Castillo de Vivar.

A Pluma y Espada : Sigue las aventuras de Lope de Vega en el Gran Corral de Comedias.

Allende la Mar Océana : Forma parte de la tripulación de Cristóbal Colón en este espectáculo inmersivo.

El Misterio de Sorbaces: Revive la grandeza del reino visigodo con impresionantes acrobacias ecuestres.

De Tal Palo: Héroes anónimos de la historia comparten sus relatos en este espectáculo inmersivo.

El Tambor de la Libertad: Siente el latido indomable de una tierra que nunca se rinde en este emocionante espectáculo sobre la Guerra de la Independencia española.

Además, podrás sumergirte en el espíritu de la Navidad con el Gran Cortejo Real de los Reyes Magos. Recuerda que los espectáculos de Cetrería de Reyes y El Sueño de Toledo no se representan durante la Temporada de Navidad.

Mercadillo y belén viviente

También cuentan con el Mercadillo Navideño de la Puebla Real, con más de 50 artesanos de toda la comarca. Hay puestos y talleres de artesanía como velas aromáticas, cerámica artesanal o espadas legendarias. Además, saborea delicias navideñas como churros con chocolate, mazapán y roscón de Reyes.

Durante el día, los más pequeños podrán vivir una experiencia única entregando su carta directamente a Sus Majestades los Reyes Magos. Debes saber que para poder participar en la actividad, debes inscribirte en el momento de tu reserva en la web o en el mismo día de la visita en taquillas.

Aquí también está el belén viviente más grande de España, donde se recrean las antiguas Nazaret, Jerusalén y Belén y cuenta la historia del largo camino que recorrieron Sus Majestades Los Reyes Magos hasta el humilde pesebre la noche del 24 de diciembre. Además, todos aquellos que se acerquen al Belén disfrutarán de los coros provenientes de todos los rincones de España.

Tampoco faltan los talleres artesanales en La Puebla Real, donde podrás descubrir el arte de forjar espadas legendarias de la mano de El Espadero de Vivar, y aprender a preparar mazapán junto a Herminia en El Obrador de Santo Tomé.

Y si quieres soñar, en el Buzón de los Deseos del árbol centenario de Villanueva del Corral puedes depositar tu deseo de este año.