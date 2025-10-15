Vueling lanza vuelos desde 25 euros para visitar los mercadillos de Navidad de Europa

Cada vez está más cerca la Navidad y los verdaderamente enamorados de esta temporada del año ya están planificando su próximo viaje para poder ver los mercados de Navidad más bonitos de 2025. Y es que ya sabemos que si reservas con mucha antelación, puedes ahorrarte algo de dinero.

Por eso mismo, la aerolínea Vueling ha lanzado vuelos desde 25 euros para visitar mercados navideños de destinos europeos como Núremberg (Alemania), Liubliana (Eslovenia), Zúrich (Suiza), Estrasburgo (Francia), Bruselas (Bélgica) y Viena (Austria).

Decora un corazón de pan de jengibre con tu nombre en Núremberg

Mercadillo de Navidad de Núremberg | Pixabay

Conocido como uno de los mercados más antiguos y reconocidos de Europa, el Christkindlesmarkt de Núremberg se celebra en la plaza central de la ciudad. En sus más de 180 casetas iluminadas de madera, se pueden encontrar desde adornos navideños artesanales hasta sus tradicionales Lebkuchenherzen: corazones de pan de jengibre decorados con mensajes personalizados. Un souvenir único, perfecto para regalar un recuerdo dulce y especial a tus seres queridos.

Descubre la artesanía de lana en Liubliana

El mercado de Navidad de Liubliana ha sido galardonado como uno de los mejores mercados navideños de Europa, convirtiéndose en un destino cada vez más apreciado entre los amantes de esta festividad.

Bajo las luces artísticas que transforman el casco antiguo en un cuento de Navidad, el mercadillo de Liubliana invita a perderse entre callejones adoquinados y descubrir un ambiente acogedor y lleno de tradición. La lana natural, transformada en gorros, bufandas y manoplas elaboradas por artesanos locales, se convierte en el regalo ideal para entrar en calor con estilo mientras se disfrutan los dulces típicos de la temporada.

Endulza tu espera con tabletas de chocolate artesanal en Zúrich

Los mercadillos de Zúrich desprenden el aroma del chocolate recién hecho e invitan a descubrir tabletas artesanales adornadas con frutos secos, especias y delicados motivos navideños. Una experiencia ideal para endulzar la escapada y llevarte un pedacito de Suiza en la maleta.

Puestos del Wienachtsdorf o 'pueblo navideño', el mercadillo de Navidad de Zúrich | Irene Picazo

Durante estas fechas, la ciudad alpina se transforma por completo, con luces y decoraciones que iluminan sus calles y plazas, creando un ambiente mágico y festivo. Entre los mercadillos que no puedes perderte se encuentran el Christkindlimärt, Rapperswil, Werdmühleplatz y Heiliger Bimbam, cada uno con su propio encanto y propuestas únicas para disfrutar de la Navidad.

Enamórate de las estrellas de papel de Estrasburgo

Estrasburgo se viste de luz con miles de estrellas de papel artesanales que iluminan sus calles y plazas. Comprar una de ellas en los mercadillos locales es llevarse a casa un pedacito de su encanto festivo, ideal para decorar en familia.

Mercadillo de Navidad de Estrasburgo | iStock

Considerado uno de los mercados más antiguos del mundo y reconocido varias veces como el mejor de Europa, el mercado de Estrasburgo convierte la ciudad en una auténtica postal de Navidad, con sus calles medievales, los aromas de vino caliente y canela, y el gran árbol iluminado de la plaza Kléber.

Brinda con toda tu familia en Viena

Mercadillo de Navidad de Viena | iStock

En los mercadillos de Viena, hasta los más pequeños pueden brindar. Los puestos ofrecen una gran variedad de ponches sin alcohol servidos en tazas de cerámica decoradas que se convierten en un recuerdo navideño perfecto. Tradición, elegancia y magia se mezclan en una de las ciudades más icónicas de estas fechas, creando una experiencia que envuelve a toda la familia en el espíritu de la Navidad vienesa.

Disfruta de un gofre caliente bajo el brillo de la Grand Place en Bruselas

El Winter Wonders de Bruselas es mucho más que un mercado, es un rincón mágico que reúne más de 250 casetas de madera en plazas como la Grand Place, la Rue de la Bourse o Place Sainte-Catherine. Luces, villancicos, belenes y un gran árbol iluminado convierten la ciudad en un paseo encantador y festivo.

Mercadillo de Navidad de Bruselas (Bélgica) | Civitatis

Compartir un gofre belga recién hecho, bañado en chocolate fundido, mientras se disfruta del espectáculo de luces en la Grand Place, es uno de esos momentos inolvidables que reúne a familia y amigos en un abrazo cálido y dulce.