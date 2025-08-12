Fiestas de La Paloma de Madrid 2025: Programa con todos los conciertos gratis

Madrid en verano tiene un pulso especial, y del 14 al 17 de agostode 2025 late con mas fuerza que nunca gracias a las Fiestas de la paloma. Esta celebración, junto a las de San Cayetano y San Lorenzo, forma el trío de verbenas más importantes de la capital y su epicentro está en el barrio de la Latina , especialmente en la calle de la Paloma, la Plaza de la Paja, la Plaza de la Cebada y los Jardines de Vistillas.

Pero estas fiestas no es solo tradición: también hay concursos de mantones de manila, degustaciones de platos típicos, conciertos de todo tipo y barras improvisadas en las calles donde los bares sirven bebida y tapas al ritmo de la música. La verbena se extiende hasta bien entrada la madrugada, con un ambiente en el que se mezclan familias, grupos de amigos y curiosos que vienen a descubrir qué hace tan especial a esta cita.

Las Fiestas de la Paloma es un evento que conecta a Madrid con sus raíces mientras abre los brazos a todo el que quiera sumarse. Si en tu agenda de agosto hay hueco para una noche mágica, este es tu plan.

Programación completa Fiestas La Paloma

Jueves 14 de agosto

19:00 horas. Actividad en familia "Music Time" en los Jardines de las Vistillas.

19:30 horas. Taller infantil de abanicos y marionetas en la Plaza de la Paja.

19:45 horas: Guiñol en los Jardines de las Vistillas.

20:00 horas. Concurso de Mantones de Manila de la Plaza de la Paja.

20:30 horas. Actuación "Chulería castiza" con Manuel de Segura en los Jardines de las Vistillas.

20:30 horas. Concurso de Chotis en la Plaza de la Paja.

21:00 horas. Actuación castiza de la Agrupación Los Castizos en la Plaza de la Paja.

22:00 horas. Actuación Invaders x Mahou en la Plaza de la Paja.

22:00 horas. DJ Alberto Hache en los Jardines de las Vistillas.

23:00 horas. Actuación Antonio Carmona en los Jardines de las Vistillas.

00:00 horas. Salve a la Virgen de la Paloma en la Plaza de la Paja.

00:15 horas. DJ Tama en la Plaza de la Paja.

00:30 horas. DJ Alberto Hache en los Jardines de las Vistillas.

Viernes 15 de agosto

12:30 horas. Ofrenda Floral en el Colegio La Salle-La Paloma.

13:00 horas. Misa solemne en la Iglesia de la Paloma.

13:00 horas. Entremeses castizos en la Plaza de la Paja.

14:15 horas. Bajada del cuadro de la Virgen por el Cuerpo de Bomberos.

19:30 horas. Espectáculo "La alfombra mágica" en la Plaza de la Paja.

19:30 horas. "Muñeco de nieve" en los Jardines de las Vistillas.

20:00 horas. DJ Alberto Hache en los Jardines de las Vistillas.

20:00 horas. Procesión de la Virgen de la Paloma.

20:30 horas. DJ Pakito en la Plaza de la Paja.

21:30 horas. The Zona Rock Band. Jardines de las Vistillas

22:30 horas. Metropop en la Plaza de la Paja.

23:00 horas. Pol 3.14 en los Jardines de las Vistillas.

00:00 horas. Salve a la Virgen en la Plaza de la Paja.

00:15 horas. DJ Alberto Hache y DJ Pakito en los Jardines de las Vistillas y la Plaza de la Paja.

Sábado 16 de agosto

19:30 horas. "Musical del Mar" en los Jardines de las Vistillas.

19:30 horas. "Espectáculo musical" en la Plaza de la Paja.

20:00 horas. Concurso de Abanicos en la Plaza de la Paja.

20:30 horas. Olga María Ramos en los Jardines de las Vistillas.

20:30 horas. Concurso de Pasodoble en la Plaza de la Paja.

21:00 horas. Entrega de Premios en la Plaza de la Paja.

21:30 horas. Actuación de la Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid en la Plaza de la Paja.

22:00 horas. Actuación de Claudio Muñiz y su banda en los Jardines de las Vistillas.

22:30 horas. Concierto de Malena Gracia & Locomía en la Plaza de la Paja.

00:00 horas. Concierto de Café Quijano en los Jardines de las Vistillas.

00:00 horas. Salve en la Plaza de la Paja.

00:15 horas. DJ Tama en la Plaza de la Paja.

01:30 horas. DJ Alberto Hache en los Jardines de las Vistillas.

Domingo 17 de agosto