¡NO TE LO PIERDAS!
Fiestas de La Paloma de Madrid 2025: Programa con todos los conciertos gratis
En agosto, el barrio de La Latina se transforma en el epicentro de la alegría madrileña. Entre chulapos, chulapas, chotis, mantones y verbenas, las Fiestas de la Paloma son una cita obligada para quien quiera vivir la capital en su versión mas auténtica.
Madrid en verano tiene un pulso especial, y del 14 al 17 de agostode 2025 late con mas fuerza que nunca gracias a las Fiestas de la paloma. Esta celebración, junto a las de San Cayetano y San Lorenzo, forma el trío de verbenas más importantes de la capital y su epicentro está en el barrio de la Latina , especialmente en la calle de la Paloma, la Plaza de la Paja, la Plaza de la Cebada y los Jardines de Vistillas.
Pero estas fiestas no es solo tradición: también hay concursos de mantones de manila, degustaciones de platos típicos, conciertos de todo tipo y barras improvisadas en las calles donde los bares sirven bebida y tapas al ritmo de la música. La verbena se extiende hasta bien entrada la madrugada, con un ambiente en el que se mezclan familias, grupos de amigos y curiosos que vienen a descubrir qué hace tan especial a esta cita.
Las Fiestas de la Paloma es un evento que conecta a Madrid con sus raíces mientras abre los brazos a todo el que quiera sumarse. Si en tu agenda de agosto hay hueco para una noche mágica, este es tu plan.
Programación completa Fiestas La Paloma
Jueves 14 de agosto
- 19:00 horas. Actividad en familia "Music Time" en los Jardines de las Vistillas.
- 19:30 horas. Taller infantil de abanicos y marionetas en la Plaza de la Paja.
- 19:45 horas: Guiñol en los Jardines de las Vistillas.
- 20:00 horas. Concurso de Mantones de Manila de la Plaza de la Paja.
- 20:30 horas. Actuación "Chulería castiza" con Manuel de Segura en los Jardines de las Vistillas.
- 20:30 horas. Concurso de Chotis en la Plaza de la Paja.
- 21:00 horas. Actuación castiza de la Agrupación Los Castizos en la Plaza de la Paja.
- 22:00 horas. Actuación Invaders x Mahou en la Plaza de la Paja.
- 22:00 horas. DJ Alberto Hache en los Jardines de las Vistillas.
- 23:00 horas. Actuación Antonio Carmona en los Jardines de las Vistillas.
- 00:00 horas. Salve a la Virgen de la Paloma en la Plaza de la Paja.
- 00:15 horas. DJ Tama en la Plaza de la Paja.
- 00:30 horas. DJ Alberto Hache en los Jardines de las Vistillas.
Viernes 15 de agosto
- 12:30 horas. Ofrenda Floral en el Colegio La Salle-La Paloma.
- 13:00 horas. Misa solemne en la Iglesia de la Paloma.
- 13:00 horas. Entremeses castizos en la Plaza de la Paja.
- 14:15 horas. Bajada del cuadro de la Virgen por el Cuerpo de Bomberos.
- 19:30 horas. Espectáculo "La alfombra mágica" en la Plaza de la Paja.
- 19:30 horas. "Muñeco de nieve" en los Jardines de las Vistillas.
- 20:00 horas. DJ Alberto Hache en los Jardines de las Vistillas.
- 20:00 horas. Procesión de la Virgen de la Paloma.
- 20:30 horas. DJ Pakito en la Plaza de la Paja.
- 21:30 horas. The Zona Rock Band. Jardines de las Vistillas
- 22:30 horas. Metropop en la Plaza de la Paja.
- 23:00 horas. Pol 3.14 en los Jardines de las Vistillas.
- 00:00 horas. Salve a la Virgen en la Plaza de la Paja.
- 00:15 horas. DJ Alberto Hache y DJ Pakito en los Jardines de las Vistillas y la Plaza de la Paja.
Sábado 16 de agosto
- 19:30 horas. "Musical del Mar" en los Jardines de las Vistillas.
- 19:30 horas. "Espectáculo musical" en la Plaza de la Paja.
- 20:00 horas. Concurso de Abanicos en la Plaza de la Paja.
- 20:30 horas. Olga María Ramos en los Jardines de las Vistillas.
- 20:30 horas. Concurso de Pasodoble en la Plaza de la Paja.
- 21:00 horas. Entrega de Premios en la Plaza de la Paja.
- 21:30 horas. Actuación de la Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid en la Plaza de la Paja.
- 22:00 horas. Actuación de Claudio Muñiz y su banda en los Jardines de las Vistillas.
- 22:30 horas. Concierto de Malena Gracia & Locomía en la Plaza de la Paja.
- 00:00 horas. Concierto de Café Quijano en los Jardines de las Vistillas.
- 00:00 horas. Salve en la Plaza de la Paja.
- 00:15 horas. DJ Tama en la Plaza de la Paja.
- 01:30 horas. DJ Alberto Hache en los Jardines de las Vistillas.
Domingo 17 de agosto
- 19:00 horas. "Potters" en la Plaza de la Paja.
- 19:00 horas. "Encantada" en los Jardines de las Vistillas.
- 19:30 horas. Concurso infantil de "Beber en botijo" en la Plaza de la Paja.
- 20:00 horas. Actuación "Viva La Paloma" con Mari Pepa de Chamberí. Jardines de las Vistillas.
- 20:00 horas. Concurso de "Beber en porrón" en la Plaza de la Paja.
- 20.30 horas. Actuación de las Agrupaciones Castizas en la Plaza de la Paja.
- 21:30 horas. Orquestina Madriz by Singus en los Jardines de las Vistillas
- 22:00 horas. El regreso de La Década en la Plaza de la Paja.
- 23:30 horas. DJ Pulpo en los Jardines de las Vistillas.
- 00:00 horas. Salve final a la Virgen en la Plaza de la Paja.
- 00:15 horas. DJ Alberto Hache en la Plaza de la Paja.
