El curioso cementerio de Villaluenga del Rosario, situado en una iglesia destruida tras la ocupación francesa

No es ningún secreto que España es uno de los países más sorprendentes y con más encanto que podemos encontrar no solamente en Europa, sino en todo el mundo. De hecho, cada vez son más las personas que deciden visitar muchos de nuestros rincones, conscientes de que no van a dejarles indiferentes, ni mucho menos.

Si hay algo que llama poderosamente la atención de nuestro país es la gran cantidad de municipios que tenemos. Es más, la gran mayoría de ellos esconden historias verdaderamente fascinantes, así como leyendas y secretos. Es evidente que hay muchas joyas en nuestro territorio, como es el caso de Villaluenga del Rosario, el pueblo más pequeño de la provincia andaluza de Cádiz.

Allí encontramos un auténtico tesoro, uno de los más impresionantes de nuestro país. Algo que consigue dejar sin palabras a todo aquel que lo visita. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de su cementerio, considerado como uno de los más peculiares de Europa y de todo el mundo.

Entre otras cuestiones, por su ubicación, puesto que está dentro de una iglesia en ruinas. Dada su belleza y su peculiaridad, cada vez son más los visitantes que ponen rumbo a este municipio gaditano situado en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema para ver sus tumbas, ubicadas en la nave de una antigua iglesia que, a su vez, tiene una historia verdaderamente fascinante.

Cementerio de Villaluenga del Rosario | Imagen de El Pantera, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El cementerio de Villaluenga del Rosario (Cádiz), a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que Villaluenga del Rosario es uno de los municipios más bonitos y con más encanto que podemos encontrar en Cádiz. Entre otras cuestiones, porque es considerado como el más pequeño de esta preciosa provincia pero, a su vez, también porque es el que se sitúa a mayor altitud.

Pero lo que más llama la atención de este municipio es que guarda una de las grandes joyas de Andalucía. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a su camposanto. Está ubicado dentro de la Iglesia del Salvador, que data del siglo XVIII. Es importante mencionar que este templo, a pesar de su belleza y su arquitectura, no aguantó ni un siglo en pie, ya que fue atacado y dejado en estado ruinoso.

Todo ocurrió durante la histórica Guerra de la Independencia española, que se desarrolló entre los años 1808 y 1814. Por aquel entonces, las tropas napoleónicas no dudaron un solo segundo en destruir y en incendiar el templo. De esta construcción tan solo se conservan los muros, una torre, una sacristía y la estructura de una cúpula. Elementos que, inevitablemente, nos recuerdan a diversos y significativos templos que podemos encontrar en nuestro país, como es el caso de la Iglesia de San Agustín situada enBelchite, en la provincia de Zaragoza.

A pesar de que la Iglesia del Salvador quedó destruida, los vecinos de Villaluenga del Rosario se negaron en rotundo a no dar un uso muy peculiar a lo que quedaba de este templo. Así pues, dieron el paso de utilizar estos restos para convertirlo en el cementerio municipal. Para hacer este objetivo posible, se excavaron nichos en los muros de esa construcción.

Además, en la antigua nave de la Iglesia del Salvador, se pueden encontrar tumbas y sepulturas mucho más modernas. Sea como sea, el hecho de encontrar un camposanto entre los restos de una auténtica joya arquitectónica nos brinda una estampa verdaderamente impresionante, curiosa y casi mística. Por lo tanto, es un lugar que merece la pena visitar aunque, si estás pensando en hacerlo, recuerda que se trata de un sitio sagrado.