Viaje al set de rodaje de El bueno, el feo y el malo

El Salvaje Oeste, en la emblemática película de Clint Eastwood, no estaba al otro lado del charco ni tampoco en Almería sino en el no tan salvaje Burgos, concretamente en el Parque Natura Sabinares del Alanza-La Yecla; hace ya años que este parque burgalés recibe a los amantes del spaghetti western que quieren seguir los pasos de El bueno, el feo y el malo, lo hacen recorriendo las localizaciones que Sergio Leone escogió para el rodaje: el puente Langstone sobre el río Arlanza, la Misión de San Antonio en el Monasterio De San Pedro de Arlanza, el cementerio Sad Hill, inaugurado en 2016 para celebrar el 50 aniversario de la película y, a partir de ahora, también la prisión de Betterville que acaba de ser recuperada por la Asociación Cultura Sad Hill.

La cárcel de Betterville | Imagen cortesía de turismo de Burgos

Es precisamente la prisión la que atrae ahora nuestra atención y no sólo porque sea el último de los cuatro sets de rodaje recuperados sino porque los días 7 y 8 de septiembre se celebra oficialmente su inauguración; está en Carazo, a apenas 60 kilómetros de Burgos y para que la inauguración sea épica e inolvidable habrá una recreación de una batalla de la Guerra Civil Americana y un concierto de Cardelina; y eso no es todo, la fiesta comenzará con una jornada de limpieza del entorno e incluirá, como no podía ser de otro modo, la proyección de El bueno, el feo y el malo; además el día 8 llegará el momento para rendir homenaje también ta los extras locales que participaron en el rodaje de la película.

Cementerio de Sad Hill | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Por supuesto ya que viajas a la inauguración de esta icónica prisión del oeste, aprovecha también para visitar otro lugar emblemático de la historia del cine en Burgos: el cementerio de San Hill, que fue el primero de los escenarios de El bueno, el feo y el malo en ser reconstruido y que cuenta con la friolera de 5.000 tumbas (vacías, por supuesto, y marcadas con otras tantas cruces); está a los pies del Valle de Mirandilla, a solo seis kilómetros de la prisión de Betterville y atravesando un paisaje sencillamente espectacular.

Claustro del Monasterio de Santo Domingo de Silos | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Puedes completar este viaje de cine visitando el imponente (y famoso) Monasterio de Santo Domingo de Silos para maravillarte ante su claustro románico; además por los alrededores de este monasterio benedictino transcurren algunos caminos de fama más que notable: la ruta de la lana, el camino del destierro de El Cid y el camino castellano-aragonés a Santiago...