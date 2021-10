Estas son algunas de las tumbas más visitadas del mundo

En esta época del año, además de disfrutar del miedo celebrando Halloween, una fiesta de origen irlandés que Hollywood ha popularizado en el mundo entero, y el Día de los Muertos, icónica fiesta mexicana que celebra la vida después de la muerte, visitamos los cementerios; pero, además, y siguiendo con las celebraciones ligadas a la muerte, en los países católicos celebramos los días 1 y 2 de noviembre el Día de todos los Santos y el día de los Santos Difuntos y por eso es la época del año en la que más se visitan los cementerios.

Ahora bien, más allá de cuándo y cuánto visite cada uno a sus difuntos, hay algunos muertos que atraen a sus tumbas a propios y extraños ¿te imaginas cuáles son las tumbas más visitadas del mundo? Seguro que si lo piensas un poco aciertas alguna... estas son algunas de ellas: la de Elvis Presley, en el cementerio de Forest Hills de Memphis, es una de esas tumbas, tanto es así que casi podemos consdierarla un lugar de peregrinación para los seguidores del Rey del Rock; la de Michael Jackson, que es a la música Pop lo que Elvis al Rock, es también una de las tumbas más visitadas del mundo, está en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles. Claro que si hablamos de iconos de la música no podemos dejar de mencionar a Sinatra y Jim Morrison, la tumba del primero de ellos está en el Desert Memorial Park de Cathedral City, California y la del segundo en el icónico cementerio parisino de Pere Lachaise.

Tumba de Elvis | Imagen de Midnight Believer en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Claro que no todo van a ser muertos relativamente recientes ni todo va a ser música moderna... entre las tumbas más visitadas del mundo está una situada en Stratford-upon-Avon, en Warwickshire en ella descanda William Shakespeare, quien desde su epitafio bendice a quien visita su tumba y maldice a quien se atreva a remover sus huesos, puedes visitar su tumba en ; otro literato cuya tumba recibe visitantes por miles es Oscar Wilde, cuya tumba en el cementerio francés de Pere Lachaise hubo de ser protegida por un vidrio de tanto como la besaban quienes acudían a rendir homeaje a este icónico literato irlandés. Sin dejar el mundo de la literatura y sin temor a equivocarnos podemos decir que la tumbra de Mark Twain, que está en el cementerio de Woodlawn en Elmira, en Nueva York, es también de las más visitadas, algo que no sorprende pues estamos, probablemente, al mejor novelista americano de todos los tiempos. La tumba de Edgar Allan Poe, el escritor que puso letras al miedo mejor que ningún otro, está en el cementerio Westminster Hall and Burying Ground de Baltimore y no se nos ocurre mejor época para visitarla que estos días porque, además, murió en octubre...).

Tumba de Shakespeare | Imagen de David Merrett en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Más allá del empeño que tengas en visitar la tumba de alguien a quien hayas admirado por el legado que dejó tras su paso por el mundo, hay cementerios que tienden a ponértelo muy fácil porque entre sus tumbas encontrarás muchas de gentes que bien merecen esa visita por esa razón, por su legado: el de Père-Lachaise en París es uno de ellos, en sus tumbas no solo descansan Wilde o Morrison como te decíamos sino también otras celebridades como Proust, Chopin, Edith Piaf o Delacroix; sin salir de París llegamos al cementerio de Monmarte donde descansan Zola, Degas, Alejandro Dumas o Sartre y Simone de Beauvoir; ¿más cementerios con celebridades entre sus tumbas? El llamado cementerio de los Reyes, en Ginebra, donde reposan los restos de Calvino y también los de Borges, el de Highgate en Londres, donde está enterrado Marx y también Dickens y George Eliot.