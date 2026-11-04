Orense es un gran destino en noviembre, te contamos por qué

La provincia de Orense en otoño ofrece unos paisajes de inmensa belleza porque su naturaleza se tiñe en ocres y dorados, porque sus pueblos medievales se ven de otro modo bajo la luz otoñal, la gastronomía es rica a rabiar y las aguas termales se disfrutan más que nunca; noviembre en Orense es además una fiesta y una sucesión de magostos porque a cada 11 de noviembre le llega su San Martín, patrón de la ciudad.

Paisajes otoñales y la Ribeira Sacra

Paisaje de otoño en Orense | Pixabay

Los paisajes orensanos en noviembre son de una belleza imponente, de esas que no se olvidan jamás y que te convierten en rey de Instagram porque no puedes dejar de hacer y compartir fotos; y es que el el paisaje orensano de otoño es el de la Ribeira Sacra que se extiende entre las provincias de Orense y Lugo.

Los cañones del Sil son de visita obligada y se disfrutan tanto desde el río como desde las diferentes rutas que se pueden recorrer caminando y nos llevan hasta el mirador del Balcón de Madrid entre otros; además de los miradores están los monasterios, los viñedos, las pequeñas aldeas que salpican un paisaje que lo es también de bosques de robles y castaños.

Y no creas que la parte orensana de la Ribeira Sacra es el único paisaje que merece la pena recorrer, Allariz con su casco histórico de piedra junto al río Arnoia es otro de ellos junto a los bosques alrededor de Celanova o los valles del Ribeiro.

Turismo termal

Termas de A Chavasqueira | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

La capital orensana es una de las ciudades europeas de turismo termal desde tiempos remotos, tan remotos que aquí se bañaban en ellas los romanos, es más, algunas de las temas más importantes de la capital son de esa época. Dado que algunas de estas termas están al aire libre, noviembre resulta un mes de lo más atractivo para disfrutarlas porque la temperatura fuera del agua ya refresca y dentro reconforta.

Las termas de Outariz, junto al río Miño, son de las más conocidas; las de AChavasqueira, también junto al Miño gozan de no poca fama y las de As Burgas, en pleno casco histórico de la ciudad, explican la esencia termal de Orense.

Un detalle importante: no todos los espacios termales permanecen abiertos todo el año, especialmente no todos los públicos y gratuitos, por eso es esencial que, al organizar tu viaje, contrastes la fecha en la que visitarás la ciudad y el calendario de apertura de sus termas (eso sí, no temas que todas estén cerradas, no sucede, las privadas abren siempre).

Magostos y San Martín

Castañas asadas | Imagen de Chuck es dios, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El otoño en Orense sabe a vino y a castañas, son los dos productos de temporada por excelencia y, en noviembre, se combinan con una gran fiesta como es la de San Martín, patrón de la ciudad; se celebra el 11 de noviembre entre magosto y magosto.

Lo mejor de los magostos orensanos es que no solo saben a castañas, también a chorizos y vino porque se aprovechan las hogueras en las que se asan las castañas para asar chorizos que maridan de cine con los vinos locales. Todo ello acompañado de la música de las comparsas populares porque Orense en San Martín es una fiesta.

Y, hablando de cosas de comer… En Galicia se come de escándalo siempre pero Orense y en noviembre hay productos que se imponen a todos los demás: el pulpo es un clásico básico de Orense pero estamos en otoño y camino del invierno por eso sabe a caldo gallego y a cocido, también a setas y carnes tradicionales además de otros productos de temporada.