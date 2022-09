Estos destinos enamoran a los amantes del chocolate

¿A quién no le gusta el chocolate? Incluso quienes no se mueren por esta delicia gastronómica reconocen disfrutarlo en ocasiones ya sea en bombones, tabletas, a la taza o en ricos postres; lo hay para todos los gustos: con leche, con frutos secos, de café... pero lo que lleva siempre el chocolate, o no sería chocolate, es cacao (manteca y masa de cacao), un cacao que descubrimos en América y es que se cree que ya se cultivaba cacao en el año 1900 a.C. ¿dónde? en América Central, concretamente en México, Honduras, Belice y Guatemala ¿sabías que los mayas y los aztecas bebían chocolate cuando en Europa ni tan siquiera conocíamos el cacao?

Cacao | Pixabay

Fue Colón quien trajo el cacao de América a Europa aunque al principio, por su sabor amargo, no resultó un producto muy apreciado, ahora bien, Hernán Cortés que lo probó tal y como lo preparaban los mayas y los aztecas sí supo apreciar su valor energizante, razón por la que el explorador decidió llevarlo a la corte de Carlos I allá por 1528; es ahí y entonces, en la España del S.XVI, donde se dice que nace la historia del chocolate en Europa, una historia que se asocia a la discutible costumbre de añadir azúcar al chocolate... se cree que los primeros en hacerlo fueron los monjes cistercienses del Monasterio de Piedra, en Zaragoza.

Chocolate | Pixabay

A partir del S.XVII el chocolate conquista Europa ¿sabías que fue en Inglaterra donde se prepararon los primeros pasteles de chocolate? También fueron los británicos los primeros en mezclar el cacao con leche en lugar de hacerlo con agua. Un siglo más tarde Carlos IV, rey de España, lleva el chocolate a Viena y a los austríacos les gusta tanto que Viena se convirtió en uno de los mejores lugares de Europa para beber chocolate; otra cosa era comerlo en tableta... en Inglaterra, ya en el S.XIX, comercializaron la primera tableta de chocolate.

¿Y los bombones? Fueron un invento italiano aunque ahora los más famosos son los bombones de chocolate belga; ¿y el chocolate con leche? lo inventaron los suizos.

A todos estos lugares centroamericanos, como origen del cacao, y europeos, como lugar donde evolucionó más y mejor el desarrollo del chocolate, cabría añadir algunos lugares más, los que son hoy los principales productores de cacaco del mundo: Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador, Perú, República Dominicana y Colombia.

Una curiosidad más: ¿sabes por qué se celebra el 13 de septiembre el Día Mundial del Chocolate? Porque es el día en que nació Roald Dalh, uno de los mejores escritores de literatura infantil y juvenil famoso por obras como Mathilda... o Charlie y la Fábrica de Chocolate.

...

También te puede interesar...

Charlie y la Fábrica de Chocolate está en Astorga...