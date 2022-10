Trasmoz está embrujado... y es el único pueblo excomulgado de España

Trasmoz es un pueblo famoso por varias razones, todas terribles: fue el único pueblo excomulgado de España, su historia está íntimamente ligadas a las brujas y sus aquelarres y ha servido de inspiración a Bécquer, el autor de las terribles leyendas... ¿se te ocurre un lugar más indicado que este para visitarlo en Halloween y el puente de Difuntos y Todos los Santos? La verdad es que a nosotros tampoco pero, además, vamos a darte una razón más: el 29 de octubre celebra su Luz de Ánimas...

Pero vayamos por partes, primero la historia ¿por qué fue Trasmoz excomulgado por la Iglesia Católica?

Trasmoz era un pueblo laico en el que vivían católicos, judíos y árabes en razonable armonía pero sucedió que era también un pueblo de gentes avispadas... En su castillo se falsificaban monedas y para que nadie descubriera el engaño se hizo correr por el pueblo el rumor de que el castillo era lugar de celebración de aquelarres de brujas, razón más que suficiente para que nadie se acercara a pesar de los ruidos y movimientos extraños que se detectaban en él. El problema fue que ese rumor llegó lejos, llegó incluso al Monasterio de Veruela donde estaban bastante enfadados con Trasmoz no por el asunto de las falsificaciones, del que no tenían noticias, sino porque al haberse declarado un pueblo laico no pagaban impuesto alguno al Monasterio.

El rumor de brujería fue suficiente para que desde el Monasterio de Veruela se consiguiera la excomunión de Trasmoz.

Castillo de Trasmoz | Imagen de Juanje 2712 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Cuál es la relación de Trasmoz con las historias de Brujas?

No creas que lo de las brujas fue solo la excusa para ocultar la falsificación de monedas en el castillo, qué va; hay leyendas que hablan de curanderas y brujas buenas y también se cuenta que se encontraron en las ruinas del castillo restos de utensilios propios de un aquelarre, de hecho en lo que queda en pie del castillo está el Museo de la Torre, el Caballero y la Brujería.

Otra curiosidad brujil: 23 son las ediciones ya que ha celebrado el pueblo de Trasmoz en verano para elegir a la bruja del año, que es siempre alguien que haya colaborado en la difusión de las historias y leyendas de Trasmoz.

¿Y por qué dio Bécquer con este pueblo?

La cosa fue casual: Bécquer, de salud enfermiza, pasó un año en el Monasterio de Veruela y conoció Trasmoz y sus historias de brujas, de algún modo se coló en la historia de Trasmoz como Trasmoz se coló en su obra, hasta tres de sus Cartas desde mi Celda están relacionadas con este pueblo.

Además puedes recorrer el itinerario por el que solía pasear Bécquer cuando visitaba Trasmoz.

Trasmoz | Imagen cortesía de Turismo de Aragón

¿Y qué hay de la Luz de Ánimas?

Se celebra el 29 de octubre, en este enlace puedes encontrar la programación del día pero lo más interesante sucede a partir de las 7 de la tarde: es entonces cuando comienza un recorrido teatralizado que termina al filo de la medianoche y que cada año, buscando sorprender (que es un modo de decir asustar, dadas las fechas...), gira entorno a una temática diferente, se trata de un recorrido de terror en toda regla. ¿Más actividades de ese día? Cine de terror, encendido de la hoguera de ánimas, concurso de disfraces y fin de fiesta con queimada y música en vivo.

