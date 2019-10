¿Quienes eran las brujas de Cangas? te vamos a contar su historia visitando los que fueron sus lugares en la península de O Morrazo y para eso nos toca empezar por la Villa de Cangas, el primero de los lugares en los que seguir el rastro de las brujas de Cangas; ahí nació la más famosa de las brujas de Cangas, María Soliña, una mujer que cuando confesó ser bruja tenía ya más 60 años ¿y a santo de qué una acusación tan tardía y, sobre todo, su confesión?.

Iglesia de San Martiño | Imagen de Jose Antonio Gil Martínez - CC BY 2.0 - Wikimedia Commons

A principios del S.XVII los piratas turcos asolaron las costas gallegas y en la Villa de Cangas arrasaron, literalmente, los lugares a los que llegaron, el marido y el hermano de María Soliña murieron en aquella invasión y María se convirtió en una más de las mujeres que acudía a las playas rezando para que el mar le devolviera el cuerpo de sus muertos para darles cristiana sepultura.

San Cibrán de Aldán | Por cortesía de Turismo de Galicia

Hasta ahí lo que sabemos de lo que sucedió; sabemos, de hecho, dos detalles más, ambos importantes: el primero es que María Soliña no era pobre sino que había heredado las posesiones de su marido y su hermano y los derechos de representación al menos estos tres lugares: la Iglesia de San Martiño en Moaña, la Colexiata de Cangas y la iglesia de San Cibrán en Aldán. El segundo de detalle es el hecho de que la nobleza local, que se empobrecía por momentos porque no había un alma a quien cobrarle un tributo de lo empobrecida que estaba la sociedad, se alió con la Santa Inquisición para requisar lo requisable y solventar así su crítico momento económico.

Playa de Melide | Por cortesía de Turismo de Galicia

Volvemos ahora al momento de las mujeres en las playas porque, alrededor de este hecho histórico, nace una leyenda que sirve, además, para fundamentar el proceso de las brujas de Cangas que estaba a punto de empezar; cuenta la leyenda que la campana de la Iglesia de San Salvador de Coiro tañía sin que nadie la tocara y entonces las brujas se reunían en las playas, principalmente en las de Areas Gordas y Melide, una de las más remotas de Galicia. Con estas dos playas completamos ya 7 de los 9 lugares en los que seguir el rastro de las brujas de Cangas, muy especialmente de la más recordada de todas ellas, María Soliña.

Iglesia de San Salvador de Coiro | De Lansbricae - CC BY SA 2.0 - Wikimedia Commons

Es entonces cuando comienza a ejecutarse el conocido como proceso de las brujas de Cangas que no tenía, en realidad, más fin que privar a las viudas como María Soliña que habían heredado algo de sus hombres muertos lo poco o mucho que tuvieran; detuvieron a muchas mujeres, algunas ricas y otras pobres (para disimular) pero el caso de María Soliña es paradigmático porque, una vez le arrancaron la confesión a golpe de tortura, la desposeyeron de todos sus bienes y la soltaron, no se molestaron en quemarla, la dejaron ir… ocurrió ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Santiago de Compostela, un tribunal que ocupó a lo largo de su historia dos lugares en Santiago: el edificio que es hoy el Hotel Compostela y un edificio junto a la Iglesia de San Martín Pinario.

Iglesia de San Martín Pinario | De Diego Delso, CC BY-SA 4.0 - Wikimedia Commons

Nunca más se supo de ella, no existe partida de defunción pero se cree que, tras las torturas recibidas, una mujer de su edad no pudo vivir mucho más en la más cruel estado de las pobrezas y abandonos porque también fue condenada a vestir el hábito de penitente.

Queimada | Foto de dominio público

He aquí un relato de brujas en el que confluyen historia y leyenda, es más, que tiene más de histórico que de leyenda pero eso no debe hacerte olvidar que Galicia es Terra Meiga desde sus tiempos celtas y que aunque había brujas buenas también las había malísimas, algunas con tintes vampíricos porque chupaban la sangre a los niños y por eso no debes abandonar Galicia sin protegerte frente a esas mujeres malvadas ¿cómo hacerlo? del mejor de los modos: participando en una noche de queimada en la que se lea el conxuro de principio a fin, así alejarás todos los meigallos y males de ojos que cualquier bruja mala pueda lanzarte…