El icónico puente de León que aparece en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha

Cada vez son más las producciones que eligen a España como uno de sus escenarios principales, como es el caso de la serie de Netflix, Clanes, ambientada en Cambados, un pueblo pesquero de Galicia.

Pero... ¿te imaginabas que Los Juegos del Hambre elegirían un paisaje español? Este lunes se ha estrenado el primer tráiler de Amanecer en la Cosecha y en él aparece Asturias, algo que se sabía ya desde el pasado verano, cuando el equipo rodó en el concejo de Somiedo y la comarca de Babia algunas escenas de la batalla y la cornucopia de Los Juegos del Hambre.

Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que León también entrada en la ecuación. Y es que en el segundo 23 del tráiler aparece uno de los monumentos más icónicos y reconocibles de la provincia: El puente de Carlos Fernández Casado sobre el embalse de Barrios de Luna.

Puente de Carlos Fernández Casado (León) en el tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha | Lionsgate

En la película, el puente formará parte del universo distópico de Panem ya que será el lugar por donde discurrirá el tren que transporta a los tributos hacia el Capitolio.

Así es el Puente de Carlos Fernández Casado

El puente de Carlos Fernández Casado es una de las obras de ingeniería más destacadas de España y un referente mundial en puentes atirantados. Se encuentra en la provincia de León, sobre el embalse de Barrios de Luna, y forma parte de la autopista AP-66, que conecta la Meseta con Asturias a través de la Cordillera Cantábrica.

Inaugurado en 1983, fue durante años el puente atirantado con mayor luz principal del mundo, alcanzando los 440 metros entre pilonos. Su diseño innovador, obra del ingeniero español que le da nombre, Carlos Fernández Casado, marcó un antes y un después en la ingeniería civil por el uso avanzado de cables y su elegante estructura.

El puente destaca por sus dos grandes pilonos de hormigón y el sistema de tirantes que sostienen el tablero, lo que permite salvar una gran distancia sin apoyos intermedios en el embalse. Además de su importancia técnica, se ha convertido en un icono del paisaje leonés, integrándose de forma espectacular en el entorno natural de la montaña.

Hoy en día, sigue siendo una infraestructura clave para el tráfico entre el norte y el sur de España, además de un punto de interés para aficionados a la ingeniería y viajeros que recorren la zona.

Sobre Los Juevos del Hambre: Amanecer en la cosecha

La nueva entrega de la saga nos lleva hasta el segundo Vasallaje de los 25 y volveremos al mundo de Panem 24 años antes de los acontecimientos de la primera película, comenzando en la mañana de la cosecha de los 50º Juegos del Hambre.

La nueva entrega, que se estrena en cines el 20 de noviembre, reunirá a personajes ya conocidos como el joven Haymitch Abernathy (ahora interpretado por Joseph Zada), Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons), Effie Trinket (Elle Fanning), Caesar Flickerman (Kieran Culkin), Wiress (Maya Hawke) y, cómo no, el temido presidente Snow (interpretado por Ralph Fiennes) y contará además con la participación especial de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson como Katniss Everdeen y Peeta Mellark.