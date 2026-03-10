La geografía española está repleta de auténticas proezas de la naturaleza que todavía no han sido exploradas en su totalidad. Un claro ejemplo de ello reside en la localidad de Covanera, en Burgos, donde una cueva subacuática sigue siendo todo un misterio para los espeleólogos. Se trata de una caverna de aproximadamente 20 metros de diámetro que se encuentra totalmente inundada y que, en su recorrido, reserva múltiples galerías y sifones a los exploradores.

Hablamos de Pozo Azul, donde las aguas de las profundidades brotan hacia la superficie para dar forma a una de las surgencias más espectaculares del planeta e indudablemente a la más llamativa de España. La lluvia se filtra por las montañas de Sedano y asciende en esta caverna debido al anticlinal de las capas rocosas, formado en el Cretácico y que da lugar a esta espectacular cueva sumergida. Las aguas, llamativamente azules, se producen por la incidencia de la luz solar sobre la superficie del pozo, siendo una verdadera belleza natural disponible para todos aquellos que se acercan de excursión.

Pozo Azul en Navidad | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Los trabajos de espeleología subacuática comenzaron en los años 60 y, desde entonces, los buceadores más experimentados fueron recorriendo poco a poco la cueva hasta alcanzar los 14 kilómetros de extensión que tiene hoy en día. Sin embargo, todavía no ha sido explorada en su totalidad y se presume que el recorrido está incompleto.

El espeleobuceo es una actividad de alto riesgo y solo profesionales certificados y con una dilatada experiencia en la materia están habilitados para sumergirse en esta cueva. Ahora bien, las meras vistas de esta cala de Burgos son perfectaspara hacer una ruta por la naturaleza en épocas clave como la primavera. O, teniendo en cuenta el belén submarino que colocan cada año, en Navidad.

Belén subacuático del Pozo Azul | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Covanera se encuentra a unos 40 minutos en coche de Burgos. Una vez en la localidad, hay un parking específico donde se inicia el sendero hacia Pozo Azul. Aproximadamente a 5 minutos a pie, menos de medio kilómetro, se encuentra este pequeño rincón. Ideal para un día de paseo y, solo para quienes soportan bien el frío, un buen baño en el pozo. Y es que la temperatura de sus aguas se mantiene a 11ºC durante todo el año.

Bien en la superficie o bien en sus profundidades, Pozo Azul es un espectáculo que merece la pena visitar. Una caverna que se remonta a la prehistoria y que ha maravillado a los espeleólogos durante décadas, demostrando que el planeta Tierra sigue siendo un misterio incluso en los tiempos que corren.