Catedral de Valencia: 6 datos curiosos que no te dejarán indiferente

Valencia es una de las ciudades más espectaculares de nuestro país. No solamente destaca por sus edificaciones y su historia, sino también por la hospitalidad de su gente. Si has visitado esta ciudad, seguro que en numerosas ocasiones has pasado frente a la Catedral de Valencia.

Es un lugar verdaderamente emocionante, sorprendente y espectacular. ¡Te recomendamos que lo hagas! Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los grandes emblemas de la ciudad. Por lo tanto, es el momento de descubrirla a través de una serie de datos curiosos que, desde luego, no dejarán indiferente a nadie.

Superposición de construcciones

No es ningún secreto que esta Catedral fue construida sobre los restos de una antigua mezquita pero pocos saben que ésta se edificó, a su vez, sobre una iglesia visigoda. ¡Pero no todo queda ahí! Y es que la iglesia visigoda se construyó sobre los restos de un templo romano.

Cuenta con diversos estilos arquitectónicos

La Catedral es considerada como de estilo gótico, pero lo cierto es que cuenta con diferentes y variados estilos. Un claro ejemplo lo vemos en sus puertas, que fueron edificadas en diversos estilos arquitectónicos. La puerta de los apóstoles es de estilo gótico, la puerta de los hierros pertenece al barroco y, por último, la puerta del palau es de estilo románico.

Catedral de Valencia | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

El curioso nombre del Campanario

Por todos es sabido que la torre del campanario de esta Catedral se llama “Miguelete”. Pero ¿por qué lleva ese nombre? Todo viene dado por la Campana Mayor, que se encarga de dar las horas, ya que fue bautizada nada más y nada menos que en el día de San Miguel.

Su precioso reloj de sol

Pocos se dan cuenta de su existencia, pero lo cierto es que es sencillamente espectacular. Está situado en la parte derecha de la Puerta de los Apóstoles. Allí encontrarás la aguja vertical conocida como “nomón” y, si tienes buena vista, podrás dar con esas las rayas que marcan los números de las horas.

Descubre la leyenda de las 300 doncellas

Se dice que Jaime I hizo una promesa a los primeros en entrar a la ciudad cuando luchaban contra los árabes. Y es que ellos iban a ser los encargados de repoblar la ciudad. Al parecer, unos leridanos fueron los primeros en llegar, trayendo un total de 300 mujeres. Finalmente se pactaron 7 matrimonios y, en su honor, se crearon esas 14 cabezas de la Puerta del Palau de la Catedral de Valencia. Lo cierto es que esos matrimonios habrían donado dinero para su construcción.

Catedral de Valencia | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Unos frescos ¿ocultos?

Aunque parezca algo completamente imposible, lo cierto es que nadie sabía la existencia de los actuales frescos que hay en el Altar Mayor. La decisión de taparlos se produjo en el año 1674 con un motivo muy concreto: dar más protagonismo al retablo de plata. Fue pasando el tiempo y la gente se olvidó de ellos.

Esto ocurrió por Rodrigo Borgia, que con los años se convirtió en el Papa Alejandro VI, cuando quiso que la catedral de su ciudad natal brillase con luz propia con ese nuevo arte que estaba surgiendo: el Renacimiento. De ahí que quisiera contar con dos de los artistas más importantes de esa época. Unos frescos realmente impactantes, siendo considerados como las primeras obras de esta primera parte del Renacimiento.