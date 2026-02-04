Palacio Pitti de Florencia: ¿sabías que Napoleón lo utilizó como residencia?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Florencia, donde nos topamos con una gran cantidad de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo es el conocido como Palacio Pitti que, según Vasari, fue diseñado por Brunelleschi, aunque es una información que no ha sido comprobada.

Lo cierto es que la construcción de esta impresionante edificación se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XV y fue encargada por el comerciante florentino Luca Pitti, gran amigo de Cosimo de Medici. Es importante destacar que esta obra fue realizada por Luca Fancelli, aprendiz de Brunelleschi. No podemos dejar de mencionar que Luca Pitti tenía un objetivo, que no era otro que su residencia fuese la más impresionante de Florencia.

Para poder hacer posible su objetivo, el comerciante no tuvo reparos a la hora de comprar todas las casas entre su nuevo palacio y la ruta a pie de la colina con la intención de construir el Jardin de Boboli. Un siglo después, Eleonora de Toledo, mujer de Cosme I de Medici, decidió comprar el palacio y, desde ese momento y durante los dos siglos posteriores, la edificación se remodeló y se amplió prácticamente a como la conocemos en la actualidad.

Palacio Pitti, Florencia | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Con la extinción de los Medici, tanto el ducado como el palacio pasaron a manos de la casa Lorena. Además, durante el siglo XIX, Napoleón utilizó esta construcción como residencia durante su dominio de Italia. En 1860, cuando la Toscana se convirtió en una de las provincias del Reino de Italia, el Palacio Pitti pasó a manos de la Casa de Saboya.

El rey Vittorio Emanuele II utilizó el Palacio Pitti como residencia durante la etapa en la que Florencia fue la capital de Italia. Con posterioridad, concretamente en 1919 su nieto Vittorio Emanuele III donó esta construcción al estado, convirtiéndose en sede de importantes museos.

El Palacio Pitti de Florencia, en la actualidad

Entre otras tantas cuestiones, alberga un gran número de colecciones de pinturas, esculturas, objetos artísticos, trajes y porcelanas. Este complejo monumental comprende varios museos, entre los que destacan la Galería Palatina, donde encontramos obras de Tiziano, Correggio y Rubens y la Galería de Arte Moderno, con pinturas y esculturas de artistas italianos desde el siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial.

Interior del Palacio Pitti, en Florencia | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Es importante mencionar, a su vez, el Museo de los Trajes, el de la Porcelana y, cómo no, el de la Plata. De hecho, este último es conocido popularmente como el “Tesoro de los Medici”, donde encontramos desde jarrones de marfil hasta mosaicos, pasando por piedras preciosas y joyas no solamente de los Medici, sino también varias que datan de los siglos XVII al XX.

El Palacio Pitti de Florencia, a través de sus curiosidades

Hay que señalar que el impresionante tamaño de sus ventanas tiene una explicación muy concreta. Y es que se debe al deseo de los Pitti de que fueran mucho más grandes que la puerta del palacio Medici-Riccardi. Por si fuera poco, en el anfiteatro ubicado en el Jardín de Boboli, se dice que se celebraron las primeras óperas de la historia. Lo cierto es que se erigió aprovechando el hueco que se formó con la extracción de la piedra que se utilizó para construir el Palacio Pitti. ¡Sorprendente!