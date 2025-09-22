El lugar de Valencia conocido como "La Toscana valenciana" por sus viñedos

En muchas ocasiones te hemos hablado de lugares de Valencia que merece la pena conocer, como por ejemplo, Bocairent, el pueblo medieval más bonito de la provincia según la Guía Repsol. Pero... ¿alguna vez has oído hablar de "La Toscana valenciana"?

Se trata de Terres dels Alforins, una subzona vitivinícola situada en el sur de la provincia de Valencia, entre las comarcas de la Vall d'Albaida y la Costera. Es conocido por este nombre por el atractivo de sus paisajes de viñedos, su gastronomía y su turismo enológico.

En los últimos años, Terres dels Alforins se ha consolidado como un proyecto colectivo de identidad vitivinícola. Varias bodegas familiares y de autor se unieron para dar valor al territorio, apostar por la agricultura sostenible y reivindicar la autenticidad de la zona.

Algunas bodegas representativas de Terres dels Alforins son Celler del Roure, Clos de Lôm, Los Frailes, Daniel Belda, Enguera, entre otras. Algunas de las variedades de uva autóctonas que puedes encontrar en esta zona son Monastrell, Garnacha Tintorera, Bonicaire, Arcos, Verdil, Merseguera y Malvasía, entre otras.

Es importante que sepas que la zona de Terres dels Alforins no es una demarcación administrativa, sino una subzona vitivinícola dentro de la DO Valencia. Algunos de los pueblos que forman parte del corazón de este territorio son Moixent, La Font de la Figuera y Fontanars dels Alforins.

En definitiva, Terres dels Alforins es una tierra de vinos con personalidad propia, donde tradición y modernidad se combinan, apostando por variedades locales y por la valorización del territorio como patrimonio cultural y natural.