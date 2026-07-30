Agosto todavía no está completo: los hoteles rebajan precios ante el freno de las reservas

Encontrar una oferta para viajar en agosto suele parecer una misión imposible. Sin embargo, quienes todavía no hayan reservado sus vacaciones podrían tener este verano una última oportunidad: numerosos hoteles españoles mantienen habitaciones disponibles y han comenzado a ofrecer importantes descuentos para intentar completar el mes más demandado del año.

Cadenas hoteleras de diferentes tamaños y establecimientos situados en los dos archipiélagos, Cataluña y otras zonas turísticas mantienen activas promociones que llegan hasta el 40%, según informa el medio especializado Preferente.

Se trata de una situación poco habitual a las puertas de agosto. Durante la temporada alta, la elevada demanda suele permitir a los hoteles vender sus últimas habitaciones sin recurrir a descuentos tan importantes. Este verano, en cambio, las reservas no han avanzado al ritmo esperado y parte del sector ha tenido que recuperar las promociones de última hora.

El turista nacional reduce sus vacaciones

Familia en el avión | iStock

El principal motivo se encuentra en el freno del turismo nacional. El aumento del coste de la vida ha reducido el presupuesto que muchas familias españolas pueden dedicar a sus vacaciones, llevando a algunos viajeros a acortar las estancias, controlar más sus gastos o posponer sus escapadas.

El sur de la Península aparece entre las zonas más afectadas debido a su dependencia del viajero español. La Costa del Sol, por ejemplo, espera cerrar agosto con una ocupación hotelera del 84,98%, cerca de un 7% por debajo de la registrada un año antes.

Las sucesivas olas de calor también están influyendo en las decisiones. Algunos turistas están cambiando los destinos tradicionales de sol y playa por lugares más frescos, mientras que otros esperan hasta el último momento para comprobar la evolución de las temperaturas antes de reservar.

Vuelven las reservas de última hora

Reservas de viajes online | Pixabay

El comportamiento de los viajeros también ha cambiado. Frente a la venta anticipada que había dominado durante los últimos veranos, parte de los consumidores vuelve a retrasar la reserva con la esperanza de encontrar precios más económicos.

Los hoteles están respondiendo con rebajas, condiciones de cancelación más flexibles y servicios adicionales incluidos en la estancia. En determinados establecimientos de la Costa del Sol, los descuentos para agosto se sitúan entre el 15% y el 25%, mientras que algunas promociones de cadenas presentes en otros destinos españoles alcanzan el 40%.

No obstante, que existan descuentos no significa que todos los destinos ni todas las fechas sean económicos. Los precios pueden variar considerablemente según la ubicación, el tipo de alojamiento, el régimen elegido y la cercanía de la fecha de llegada.

Cómo encontrar las mejores ofertas para agosto

Chica mirando los vuelos retrasados en el aeropuerto | iStock

Para aprovechar estas promociones conviene comparar el precio final en diferentes fechas y no limitar la búsqueda a los fines de semana. Desplazar la entrada o la salida uno o dos días puede reducir considerablemente el coste de la estancia.

También es importante revisar las condiciones antes de reservar. Algunas de las tarifas más baratas no permiten recuperar el dinero en caso de cancelación, mientras que otras promociones incluyen desayuno, aparcamiento o servicios que pueden compensar un precio inicial algo más elevado.

Las ofertas activas confirman que agosto todavía no está completamente vendido. Para quienes tengan flexibilidad en las fechas y el destino, esperar hasta el último momento podría funcionar este año, aunque las habitaciones más económicas desaparecerán a medida que se acerquen los días de mayor demanda.