Semana Santa en Portugal: cómo se vive esta celebración religiosa

Cuando pensamos en la Semana Santa lo primero que nos viene a la cabeza son las espectaculares procesiones que recorren España de norte a sur y de este a oeste desde el Domingo de Ramos al de Resurrección; y, ciertamente, no es para menos porque si algo no nos falta en España son celebraciones de Semana Santa de fama no solo nacional sino internacional, además con el nada desdeñable detalle añadido de que se trata de tradiciones notablemente diferentes: es muy distinto vivir una Semana Santa sevillana, por ejemplo, que la Semana Santa de Ferrol o la de Zamora por poner tres ejemplos de tantos como podríamos elegir sin salir de nuestro país. Ahora bien ¿y en Portugal? ¿Cómo celebran la Semana Santa?.

Es verdad que la Semana Santa portuguesa no goza de tanta fama como la Semana Santa de algunas regiones de España pero lo cierto es que cuenta también con sus propias tradiciones, eventos y procesiones y merece la pena descubrirlos personalmente; ahora bien, no es en Oporto o en Lisboa, que son las dos ciudades más emblemáticas del país, donde se celebran los eventos de Semana Santa más tradicionales sino en otras localidades, particularmente en Braga, Óbidos, Castelo de Vide y Lamego.

Procesión de Semana Santa en Braga | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

La Semana Santa de Braga es la más famosa del país por la antigüedad de sus procesiones y también porque tiene lugar en la que pasa por ser la ciudad más religiosa de Portugal; toda la ciudad se transforma durante la Semana Santa, la iglesias se decoran, suena música sacra y, por supuesto, hay procesiones entre las que cabe destacar tres: la procesión de palmas del Domingo de Ramos, la Procesión del Señor Ecce Hommo el Jueves Santo y la Procesión del Entierro del Señor el Viernes Santo.

La Semana Santa de Óbidos es también muy popular porque se trata de una Semana Santa medieval que tiene lugar, precisamente, en una de las villa medievales del país; lo más destacado de esta celebración son por una parte las procesiones nocturnas porque se iluminan con antorchas y crean un ambiente muy especial y por otra parte la Representación de la Pasión de Cristo que realiza un grupo de actores, se trata de una recreación imponente de los últimos días de la vida de Jesús.

La Semana Santa de Castelo de Vide y la de Lamego no gozan de tanta fama como las de Braga y Óbidos pero son también de interés porque, en el caso de Castelo de Vide se trata de una Semana Santa única por su mezcla de tradiciones judías y cristianas y en el caso de Lamego porque se cree que las que aquí salen cada Semana Santa son las procesiones más antiguas del país.

Procesión de Semana Santa en Óbidos | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

En general podríamos decir que la Semana Santa se celebra más en el norte de Portugal que en el sur, algo que no sucede en España, además llama también la atención la decoración de las calles con alfombras florales en algunos lugares, iluminación especial o incluso manteles bordados colgados de ventanas y balcones (especialmente en los pueblos de interior); en cuanto a las cosas de comer, como seguro imaginas en las mesas portuguesas en Pascua manda en bacalao aunque también las sopas de legumbres y otros platos preparados con pescado fresco; el dulce típico de esta época, porque nunca puede faltar un dulce típico, son los Folares de Páscoa, unos panes dulces con forma redondeada o trenzada que se decoran con huevos cocidos y que suelen regalarse entre padrinos y ahijados.