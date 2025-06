Los mejores pueblos costeros de Galicia para visitarlos en verano

¿Tienes claro quieres un verano de playa pero no de calor tórrido y que, además, te sepa a gloria? Entonces probablemente ya sabes que la costa gallega es un gran destino, ahora bien, ¿en qué pueblo piensas instalarte? Nuestra recomendación es que si buscas temperaturas más cálidas tiendas a quedarte en las Rías Bajas y si lo que te interesa es gozar de lugares naturales de escándalo mires más hacia las Altas, eso así, para empezar y generalizando que ya sabes que no suele ser buena idea… Por eso vamos a pasar ya a entrar en detalles y recomendarte algunos pueblos costeros gallegos para disfrutar de un verano de escándalo.

Baiona

Baiona | Imagen cortesía de Turismo de Rías Baixas

Baiona es un pueblo histórico, particularmente famoso por haber sido el primer puerto europeo en tener noticia del descubrimiento de América al ser aquí donde llegó la carabela La Pinta; su casco antiguo está muy bien conservado, sus playas son limpias y de aguas tranquilas, su paseo marítimo es perfecto para pasear al atardecer o de buena mañana y su puerto está siempre muy animado y lleno de terrazas, bares, heladerías y restaurantes además de ser puerto de salida para excursiones imperdibles como la nos lleva a las islas Cíes. ¿Más excursiones de las que disfrutar desde Baiona? la localidad de La Guardia y el Monte Santa Tecla entre otras. En Baiona, como en toda la costa gallega, se come de escándalo y, a la hora de alojarte, hay opciones para todos los bolsillos que incluyen incluso un espectacular Parador.

Sanxenxo y Portonovo

Sendero de Sanxexo a Portonovo | Imagen cortesía de Turismo de Sanxenxo

Sanxenxo es algo así como la Marbella de la costa gallega, particularmente famoso por sus playas con bandera azul empezando por la más popular de todas que es la de Silgar; la zona del puerto, como sucede con Baiona es el centro neurálgico del ambiente, la fiesta y el buen comer y Portonovo, una localidad casi integrada en Sanxenxo por su cercanía, nos ofrece un poco más de tranquilidad y lugares un punto más tradicionales que turísticos. Aquí se puede practicar paddle surf, kayak o montar en motos de agua, recorrer la ría en barco llegando la isla de Ons y por supuesto acercarse a preciosos lugares cercanos como Combarro, Cambados(que es la localidad del Albariño), El Grove y La Toja. Un consejo: si quieres viajar a Sanxenxo pero tu presupuesto es un poco ajustado, busca alojamiento en Portonovo.

El Grove y la isla de La Toja

El Grove - La Toja | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Nos vamos a la entrada de la ría de Arousa porque allí está El Grove, una localidad unida a la preciosa isla de La Toja por un puente; ¿lo mejor de El Grove? Sus playas, su gastronomía (no en vano se suele considerar a El Grove como la capital gallega del marisco por sus mejillones, sus almejas, vieiras, navajas, percebes, centolla... Hay restaurantes, bares y tascas para elegir y para todos los bolsillos (o casi). ¿Que puedes hacer en El Grove además de comer bien? Gozar de rutas en catamarán por la ría o del senderismo recorriendo rutas como la de Pedras Negras y, por supuesto, visitando la isla de La Toja. Esta isla es lujo con mayúsculas pero visitarla no hará daño a tu presupuesto, además no puedes visitar El Grove sin acercarte a la isla de La Toja para ver su famosa Capilla de las Conchas, gozar de su balneario también es una estupenda opción (aunque eso sí se notará en tu presupuesto).

Finisterre y Muxía

Faro de Finistere | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Imposible visitar la costa gallega y olvidarse de Finisterre, el fin del mundo antiguo (de ahí su nombre, fin de la tierra...), los romanos pensaban que la tierra, y por tanto el mundo, su mundo, terminaba aquí de ahí que Finisterre sea un lugar con cierto aire místico; es famoso por su faro (tienes que visitarlo al atardecer...) y también por sus playas y por su puerto pesquero, muy auténtico y lleno de bares y restaurantes en los que degustar a placer el marisco y pescado fresco recién llegado del Atlántico. Además Finisterre está muy cerca de Muxía, localidad famosa por el Santuario da Virxe da Barca y visita casi obligada si estás por la zona. ¿Más actividades de las que disfrutar en Finisterre? Sin duda el senderismo, con rutas que llegan a Santiago (que son de hecho parte del Camino de Santiago) y otras que son todo un espectáculo porque recorren los acantilados de la zona como la que sube al Monte Facho.

Pontedeume y Cabañas

Torreón de Andrade | Imagen cortesía de Turismo de Pontedeume

La localidad de Pontedeume es famosa por su bonito casco medieval y el Torreón de Andrade, también porque es el lugar de partida para adentrarnos en las Fragas del Eume (una excursión absolutamente imperdible); en Pontedeume se puede disfrutar de la playa (la de Cabañas está a un paseo y es una playa de ría, muy tranquila) y se puede disfrutar del río Eume que desemboca precisamente aquí, en Pontedeume; es una localidad tranquila, no tan masificada en verano como otras, con un verano más suave que en las Rías Bajas y con excursiones interesantes cerca no solo por las Fragas del Eume y el Monasterio de Caaveiro sino también otras como la ciudad de Ferrol o incluso La Coruña.

Cedeira y San Andrés de Teixido

Playa de la Magdalena, Cedeira | Imagen cortesía de Turismo de Cediera

La ría de Cedeira tiene mucho que ofrecernos, empezando por los acantilados de Herveira que son los más altos de la Europa continental y llegando a San Andrés de Teixido (donde quien no va de vivo va de meurto...) y por supuesto visitando, y alojándonos, en la localidad de Cedeira, un pueblo con mucho encanto y mucho ambiente en verano, especialmente en el mes de agosto, con playas agradables y con otras espectaculares muy cerca como la de A Frouxeira en Valdoviño o la de Villarube e incluso la de Pantín, famosa por la competición de surf que lleva su nombre (Pantin Classic). Cedeira también es una localidad famosa por sus ricas viandas entre las que no solo destaca el percebe sino también el marraxo.

Foz

Foz | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

En la costa lucense cabe destacar la localidad de Foz porque es uno de los pueblos marineros más populares de Galicia; es famoso por sus playas, también por estar muy cerca de la Basílica de San Martín de Mondoñedo que es la catedral más antigua de España, por su puerto pesquero y su calle San Francisco, perfecta para gozar de las compras y el tapeo; aquí también se puede disfrutar del senderismo tanto recorriendo el paseo marítimo de Foz (un paseo que da acceso a varias playas) como recorriendo la ruta del Río Ouro. Foz celebra sus fiestas en agosto y es un destino perfecto para disfrutar de actividades como el surf, el paddle surf, la vela o el kayak. Además está muy cerca de la playa de Las Catedrales...

Ribadeo

Ría de Ribadeo | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Claro que si hablamos de la playa de las Catedrales tenemos que hablar de Ribadeo, uno de los pueblos marineros más populares de Galicia, precisamente, por esa playa de belleza casi arquitectónica. Como sucede en todos lo pueblos pesqueros el puerto y el paseo marítimo son el epicentro de la vida local y turística, además puedes recorrerlos visitando incluso el faro de Illa Plancha y llegando al mirador de Santa Cruz ¿más visitas interesantes en Ribadeo? la Plaza de España con sus casas señoriales, su calle San Roque con sus casas de indianos, la Iglesia de Santa María do Campo y también el Parador de Turismo que ocupa lo que fue antes un convento.